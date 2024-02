Legia w Molde

Dwa podejścia. Piechotą na trening

Środa, 14 lutego 2024 r. 21:35 Woytek, źródło: Legionisci.com

Tuż po południu Legia Warszawa dotarła do Norwegii. Na zakończenie podróży było trochę dodatkowych emocji, bo pierwsze podejście do lądowania nie udało się z powodu nagłej zmiany kierunku wiatru, ale za drugim razem wszystko przebiegło bez problemów. Pogoda w Molde nie zachwyca - temperatura ok. 2-3 stopnie, nisko zawieszone chmury i raz po raz padający deszcz. Drużyna udała się do hotelu Scandic Seilet, który położony jest bezpośrednio przy stadionie. Na trening legioniści przeszli piechotą. Jutro ze względów proceduralnych UEFA będą musieli wsiąść w autobus i podjechać 200 metrów :)









O godz. 18:30 na Aker Stadion w Molde drużyna Legii Warszawa przeprowadziła oficjalny przedmeczowy trening. Ostatnie dwa dni adaptowała się do sztucznej murawy w Legia Training Center, na takiej samej bowiem zmierzy się w czwartek z Molde FK. Z drużyną do Molde poleciał 17-letni bramkarz Wojciech Banasik. Nieobecny był Marc Gual, który w ostatniej chwili wypadł z kadry meczowej z powodu choroby. Kto zastąpi go na boisku? Opcje opcji jest kilka. Mogą tam zagrać Maciej Rosołek lub Bartosz Kapustka, choć wystawianie tego drugiego na sztuczną murawę od samego początku może być w pewnym stopniu ryzykowne. Inna opcja to gra w systemie 3-5-2 gdzie duet napastników mogliby stworzyć Tomas Pekhart i Blaz Kramer.



Miejscowi twierdzą, że jutro na stadionie zasiądzie komplet publiczności, a więc ok. 10 tys. osób. Mecz Legia Warszawa - Molde FK odbędzie się w czwartek, 15 lutego o godz. 18:45.



Pocztówka fotograficzna z Molde i zdjęcia z treningu - 43 zdjęcia Woytka



