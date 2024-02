Bezpośrednią transmisję z meczu Molde FK - Legia Warszawa przeprowadzi stacje TVP 2 i TVP Sport. W internecie mecz będzie dostępny na sport.tvp.pl i platformie Viaplay. Początek zaplanowano na godz. 18:45. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA MOLDE - LEGIA FORTUNA: BONUS 300 PLN ZA BRAMKĘ LEGII W MOLDE!

OJHGBV - 14 minut temu, *.chello.pl BRAWO DLA TYCH ,CO TAK WYSOKO OCENIAJĄ TEGO TRNERZYNĘ odpowiedz

Januszek - 14 minut temu, *.centertel.pl Mozemy juz skupic sie na nastepnym sezonie? odpowiedz

Krzyno - 15 minut temu, *.. Wy kupcie wkoncu jakiegoś dobrego bramkarza a nie cały czas ten ręcznik wystawiacie na bramke odpowiedz

wola - 15 minut temu, *.chello.pl Tobiasz Ty leszczu gamoniu nieudaczniku odpowiedz

Olomanolo - 15 minut temu, *.com.pl Dziękuję !!! Dobranoc zaje**sty mecz odpowiedz

BodzioL - 15 minut temu, *.chello.pl Ślicznie, jest pięknie. odpowiedz

Kobo(L)t - 16 minut temu, *.centertel.pl Szybko poszło... odpowiedz

Xxxx - 16 minut temu, *.play-internet.pl Dramat gramy bez defensywnego piłkarza ale za to z rosołkiem heheh będzie pogrom odpowiedz

Kozlo - 16 minut temu, *.plus.pl Tobiasz co ty robisz dzieciaku??? odpowiedz

maykee_L - 17 minut temu, *.centertel.pl Powieddzcie mi czemu mamy trenera debeeLA, kogo on wystawia? czemu tak rotuje składem? Nowego piłkarza wstawia do głownego skladu??? Czemu Zilinski następny pacan nie zatrudnił Papszuna?? Boszeeeee odpowiedz

Siwy(L) - 17 minut temu, *.t-mobile.pl jak można grać z takim recznikiem w bramce ??????/



tOBIASZ SABOTAŻYSTO WOOOOONNNNNNNNNNNNNNNN !!!!! odpowiedz

Martinez76 - 17 minut temu, *.play-internet.pl No brawo chłopaki! 20 minut i już po marzeniach. Czy ta defensywa z 3 ligi jest czy co?! odpowiedz

e(L)o - 17 minut temu, *.ksiezyc.pl o i już 3:0 ledwo piwo otworzyłem odpowiedz

Obi - 17 minut temu, *.aster.pl Co leci to w sieci..... dramat. Tobiasz... błagam... odpowiedz

Jurek - 17 minut temu, *.inetia.pl Amatorzy. odpowiedz

speed - 17 minut temu, *.play-internet.pl I cały misterny plan wesołego Jacusia i farbowanego Niemca w p...u! odpowiedz

Eddie - 18 minut temu, *.175.6 w 2014 Legia miała trochę fartu z Molde FK w Norwegii

tam powinno być po pierwszej połowie ze 3-0 lub 4-0 odpowiedz

WdW - 19 minut temu, *.t-mobile.pl więcej Tobiaszy,Rosołków i Jedrzejczyków,k.rwa Runjanić pojechał z tym składem odpowiedz

Bemowo - 19 minut temu, *.ksiezyc.pl Kilka minut, 2:0 jest pięknie!

Patałachy odpowiedz

jakatama - 19 minut temu, *.centertel.pl Blad Tobiasza i fatalny Ribeiro i mamy 2-0... odpowiedz

Pjoter - 19 minut temu, *.play-internet.pl Drodzy, naprawdę co się musi stać,by Tobiasz wypier...ił z Łazienkowskiej??? No co się musi stać,bo ja za Chiny nie mam pojęcia:( odpowiedz

Sobal 74 - 20 minut temu, *.t-mobile.pl Tobiasz super bramkarz Co on robi w legii taki strzał to tramkarz broni gra tragicznie odpowiedz

Cezar. - 20 minut temu, *.centertel.pl Paralityk ręcznik,daje pokaz swoich umiejetnosci.brawo dla ludzi odpowiedzialnych i zarządzających klubem.. odpowiedz

Legia to my. - 20 minut temu, *.orange.pl I co teraz obrońcy "talentu" Kacperka Tobiasza powiedzą?? odpowiedz

As - 20 minut temu, *.autocom.pl Jak tam Kacperku wszyscy zdrowi?



Kto tak broni? Amator z piątej ligi wie żeby nie robić takich cyrków na 2:0 . odpowiedz

Kristof - 21 minut temu, *.ziggo.nl Kacperek Tobiaszek ty jestes wielki.Takie bramki to na Orliku nie padają.Ty lepiej zmień zawód i idź na kasę do Biedronki. odpowiedz

Robin(L) - 21 minut temu, *.t-mobile.pl To Kacperek nam kolejny mecz wygrał ale dalej nich miernota wychodzi w pierwszym składzie......

TOBIASZ WON Z LEGII!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

artic - 21 minut temu, *.t-mobile.pl Dalej niech niemie wystawia tego całego Kacperka ha ha ha odpowiedz

pol - 21 minut temu, *.chello.pl od kilku lat nie mamy bramkarza ,tylko to coś jak ręcznik odpowiedz

123i4 - 21 minut temu, *.161.105 Brawo Kacper Tobiasz. Pajacuj dalej. odpowiedz

LLL1916 - 21 minut temu, *.chello.pl Jedziemy, ale do bazy.

Tobiaszek "ręcznik" na bramce j wszystko jasne odpowiedz

Syn trenera - 21 minut temu, *.play-internet.pl Haha Kosta wincyj rosolka i Kacperka... I po pucharach.... odpowiedz

Yeti - 21 minut temu, *.. Ja prdl co ten Tobiasz wyprawia w bramce!? odpowiedz

Ja - 22 minuty temu, *.orange.pl Jest Tobiasz, jest bramka. Dramat odpowiedz

KLanik - 22 minuty temu, *.chello.pl Już 0-2 jprd. odpowiedz

Kibic warszawski - 22 minuty temu, *.plus.pl Brawooo nasz ukochany Tobiasz !!!!!! Dokąd będzie bronił nie osiągniemy nic - szkoda odpowiedz

Jano - 22 minuty temu, *.orange.pl Mamy ręcznik nie bramkarza i obrony 0! odpowiedz

Piotr.H - 22 minuty temu, *.virginm.net Tobiasz na swoim poziomie

Ech odpowiedz

Krzeszczu - 22 minuty temu, *.bredband2.com Tobiasz.... ja pyeer doole...

Byl Kopczynski,

byl Kulafonovic,

jest Tobiasz... odpowiedz

Szpic - 22 minuty temu, *.chello.pl Ręcznik nadal w bramce

. odpowiedz

Lolo - 22 minuty temu, *.plus.pl Brawo Tobiasz! Miszcz... odpowiedz

Jurek - 22 minuty temu, *.inetia.pl jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. odpowiedz

Siwy(L) - 23 minuty temu, *.t-mobile.pl ja sie pytam kiedy ktoś wkońcu wyciagnie go z bramki ???????????



odpowiedz

Trener Bramkarzy - 23 minuty temu, *.play-internet.pl Hahaha Kacperek nadal nie wie że bramkarz może się rzucać w polu karnym i łapać pile 2 bramki dwie tego nieudacznika....Trener baranie gdzie Hladun odpowiedz

Sebo(L) - 24 minuty temu, *.. Kabaret odpowiedz

gazza - 27 minut temu, *.centertel.pl Promowanie Rosolka wyjdzie Legii bokiem...

Zobaczycie ! odpowiedz

Joker - 29 minut temu, *.chello.pl Kapuadi tragedia. odpowiedz

vadisodjidjaofoe - 42 minuty temu, *.petrotel.pl Miejmy nadzieję, że zmiany będą szybkie: Rosołek, Zyba i Jędza pod koniec 1 połowy odpowiedz

vadisodjidjaofoe - 23 minuty temu, *.petrotel.pl @vadisodjidjaofoe: za późno... odpowiedz

Joker - 23 minuty temu, *.chello.pl @vadisodjidjaofoe: A może Kapuadi pajacu? odpowiedz

Krzeszczu - 43 minuty temu, *.bredband2.com No to jedziemy z synami Statoil ;-) odpowiedz

Kris - 22 minuty temu, *.plus.pl @Krzeszczu:no właśnie pojechaliśmy Norwegów hehe odpowiedz

Kobo(L)t - 14 minut temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: na trzy takty narazie jedziemy odpowiedz

1234 - 46 minut temu, *.t-mobile.pl Do boju Legio!!!!!! odpowiedz

WdW - 49 minut temu, *.t-mobile.pl Szanuje Jędzę ale to nie jest juz piłkarz na ekstraklasę,wiek robi swoje i tego nie przeskoczysz ,niestety odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jeszcze się zdziwicie, jak Rosołek dziś coś strzeli. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Arek: Jasne że się zdziwimy odpowiedz

Kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Arek:

Samobója? ;)

odpowiedz

Kamuflaż - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Skład taki, że chyba odpuszczamy puchary, a skupiamy się na lidze. odpowiedz

vadisodjidjaofoe - 44 minuty temu, *.petrotel.pl @Kamuflaż: to samo miałem napisać ;-) odpowiedz

MonsteR (L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Moja 11.

Hładun

Pankov ... Burch ... Kapuadi

Wszołek ... Augustyniak ... Kapustka ... Ribeiro

Josue

Kramer ... Pekhart

LEGIA Mistrz !!!

1:2 odpowiedz

Torgal Agresiwson - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Dwa gole Wszołek i dwa Rosołek , i Moldziaki mogą się schować w krzaki . odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Gdybym jeszcze raz,miał urodzić się,

znów bym Tobie Legio,oddał życie swe!

*(L)* odpowiedz

Kacperek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dzieki Trener -- Dobry Kurs u Buka Legia mniej niz 1.5 gola hahah kim mamy strzelac Rosolkiem odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dobry skład, Pekhart i Morishita na podmęczonych rywali. Oni mają śito w obronie, zdrowych tylko dwóch środkowych obrońców. Mocno Legia !! 2-0/3-1 dla nas.



Gdybym jeszcze raz,miał urodzić się,

znów bym Tobie Legio, oddał życie swe!

(L) odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Dedi: Sorry Kramer i Morishita na podmęczonych rywali. odpowiedz

77/82 - 18 minut temu, *.chello.pl @Dedi: słabo się zestarzał twój wpis, zwłaszcza ten fragment o sicie w obronie. odpowiedz

BRL - 1 godzinę temu, *.chello.pl Bijemy w Molde Flajelów! odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Zaczynamy w 10, może potem zdejmie Rosołka… odpowiedz

Lolo - 1 godzinę temu, *.aster.pl Trzeba przyznać, że fajnie mają położony ten stadion… ale przy kanałku piaseczyński jest fajniejszy stadion. odpowiedz

aro - 1 godzinę temu, *.148.192 gra rosołek ./..... odpowiedz

Władeczek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Wędliny w górę i golimy frajerów faken! Maciora już się mrozi, a somsiad przyjdzie o 18:30. W kominku też już napalone faken! odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Władeczek: TV 100 cali? :D .. odpowiedz

andy29wawa - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Tylko Legia dziś .

Zwycięstwo 0-2 odpowiedz

Pinokio - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Molde opanowane przez naszych kiboli ;) odpowiedz

Zięciu - 4 godziny temu, *.autocom.pl Redakcjo, zamieńta s na a w tytule... :-)

Legia Mistrz! odpowiedz

FC Kiełba - 5 godzin temu, *.217.56 Kiełbachy w górę i naprzód LEGIO! odpowiedz

