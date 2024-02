+ dodaj komentarz

zmiany ok - widac było roznice. Nie dopuszczali NOrwegów do strzalów to nie było bramek w plecy :). mimo wszystko KR won za 1sza polowę i calokształt, czyli mizerotę - dużo fuksów jak Szczecin czy Wiedeń, porazki i remisy z cieniasami

Nie pierwszy raz sprzedajemy czołowych piłkarzy przed ćwierćfinałami euro pucharów. Niestety zawsze z tym samym fatalnym skutkiem. Pamiętacie transfer Radowicza do ligi chińskiej przed dwumeczem z Hajdukiem Split ?! To jakby wczoraj się wydarzyło a jednak decydenci klubowi - dla przysłowiowej kasy - po raz kolejny brną w to sam szambo...

- 3 godziny temu, *.t-mobile.pl

@Korek: Tylko jak piłkarz chce odejść to go nie zatrzymasz,niestety ,jedyne co mozna zmienić to te debilne wystawianie do pierwszego składu młodych na siłę zeby ich sprzedać,teraz np Tobiasza,kiedyś tego Kulenovicza bo to osłabia drózyne ale widac że właścicielowi nie chodzi o to żeby Legia wygrywała mecze tylko o to zeby przytulić z bańke albo dwie za Tobiasza czy Rosołka

