Runjaić: Nie ma tematu zmiany w bramce

W drugiej połowie zagraliśmy na zupełnie innym poziomie, z inną energią. Zdobyliśmy dwie bramki, niestety nie trzy, ale cały czas jesteśmy w grze i mamy realne szanse, by wygrać i awansować do kolejnej rundy. Nie będę analizował gry Qendrima Zyby, zrobimy to w kolejnych dniach, po ponownym obejrzeniu meczu. Na pewno mógł lepiej zadebiutować, ale cała drużyna zagrało słabo. Zmieniłem go w przerwie. Mogłem zmienić wielu ale myślę, że ta zmiana byłą dobrą decyzją. Jest fajnym zawodnikiem, występuje na kluczowej pozycji w naszym systemie gry. Wiemy, że potrzebuje czasu, ale musiałem kiedyś na niego postawić. Nie ma jasnej odpowiedzi, kiedy byłby idealny moment, by dać mu zagrać. To jest też idealny moment, by próbować i zobaczyć, kto z kim spisuje się najlepiej na boisku. Straciliśmy proste bramki. Oczekiwałem wyższego poziomu od Tobiasza w tej sytuacji. Proszę jednak zwrócić uwagę, że Kacper nadal pozostaje najmłodszym bramkarzem w Lidze Konferencji Europy. Generalnie oceniam jego występy bardzo dobrze. Nie jest tak, że po jednej czy dwóch interwencji wraca temat, czy on czy Hładun. Może kiedyś to nastąpi, ale teraz nie ma rozmowy na temat. Nie będziemy go wytykać palcami. Ufam mu, jest dobrym bramkarzem, rozwija się. Jestem świadomy, że nawet w przyszłości popełni błędy. Steve Kapuadi też nie wyglądał dobrze. Mieliśmy problem, by przyzwyczaić się do gry na tym sztucznym boisku. Roma też przegrała z Bodo/Glimpt. W Turcji rozmawialiśmy z Łudogorcem, który grał na takim boisku i mówili, że to zupełnie inna gra - dziś się o tym przekonaliśmy. Potrzeba było czasu, by złapać odpowiedni rytm. Nasi rywale od początku wyglądali bardzo dobrze, co zaowocowało bramkami. Pokazaliśmy jednak charakter, choć nie jestem zadowolony, że przegraliśmy.

Kosta Runjaić (trener Legii): Był to trudny mecz. O pierwszej połowie nie ma co za dużo mówić, nie wyglądała tak, jak oczekiwaliśmy. Po prostych błędach przegrywaliśmy 0-3. Będziemy o tym rozmawiać.

Byniu - 12 minut temu, *.vectranet.pl Czyli mimo 2 bramek Kacpra nie ma u pana żadnej refleksji? Nadal będzie promocja słabego towaru? A raczej antypromocja. Dziwię się ,że klub na to pozwala odpowiedz

olew - 27 minut temu, *.vectranet.pl Mówi rozsądnie. Nie trafił ze składem, ale brawurowo go zmienił w przerwie. Przegrana boli, ale jeśli przyblokują w Warszawie tych środkowych grających lagi na skrzydła , to będzie dobrze. Jesteśmy znacznie lepsi technicznie, vikingi tylko bardzo szybcy i agresywni okrutnie, ale talentu do piłki u nich mało. odpowiedz

Siwy(L) - 30 minut temu, *.t-mobile.pl tobiasz sabotażysto miej honor i odejdź !!!! odpowiedz

Wito - 32 minuty temu, *.7.26 Tobiasz dzisiaj dramat... niech odpocznie na ławce. Hładun da Nam stabilność i pewność . Mori chyba dzisiaj potwierdził, że należy mu się miejsce zamiast Kuna na boisku. Kapustka super wejście .Nieobecność Guala pokazuje, że tak naprawdę oprócz niego nie ma teraz nominalnego napastnika bo Kramer i Pekhart są obecnie słabi. Co do Rosołka to ... przecież to piłkarz wręcz dramatycznie słaby. odpowiedz

singspiel - 8 minut temu, *.4.149 @Wito: też mi się zdaje, że głowa zagotowana. ale Dominik puścił klopsa w Mostarze odpowiedz

AAA - 37 minut temu, *.chello.pl Kacper " Lobik" jak tam samopoczucie co?



odpowiedz

Darek - 38 minut temu, *.chello.pl Przez to promowanie na siłę Tobiasza cierpi na tym drużyna. Ale klub nie chce się przyznać do błędu i brną w tą politykę promowania bramkarza by zarobić na nim choć trochę. Tylko, że z taką grą kto go kupi i za ile?

Fajny przykład dla następnych młodych promowanych na siłę bramkarzy. Możecie robić w bramce co chcecie a i tak będziecie grać dalej bo liczy się to by was sprzedać a nie drużyna i dobre wyniki. odpowiedz

Dino - 47 minut temu, *.autocom.pl Tobiasz mam wrażenie chce być kopia Boruca ale niestety wydaje mi się że nigdy nie wskoczy na taki poziom .Trybuny kibic Legii itp taka historia już była trzeba zejść na ziemię. odpowiedz

TOBIASZ OUT - 48 minut temu, *.125.96 Tyle w temacie. odpowiedz

Grzegorz Marki - 49 minut temu, *.plus.pl Tobiasz tragedia.Najgorszy bramkarz od lat.Nie wygrał nam żadnego meczu odkąd pamiętam.Sabotaż i tyle.Mam nadzieję że awansujemy.Widzimy się na Ł3. odpowiedz

Kiko83 - 31 minut temu, *.orange.pl @Grzegorz Marki:

Wygrał. Puchar Polski odpowiedz

(L)aptop - 30 minut temu, *.play-internet.pl @Grzegorz Marki: jest slaby obecnie, ale cos tam kiedys nam wybronil, final PP z rakowem i superpuchar, karne z midtjylland, itp. Inna sprawa, ze Runjaic z uporem maniaka go wystawia, choc obecnie nic nam nie daje. A moze ktos każe go wystawiac? odpowiedz

023 - 53 minuty temu, *.play-internet.pl Szkoda ze Tobiasz jest tak na sile wystawiany przez Koste, predzej go to niszczy niz buduje. Gosc powinien odpoczac pare meczy w Legii II bo to woła o pomste do Boga... odpowiedz

bylekto - 55 minut temu, *.aster.pl Ile ten człowiek jeszcze będzie stał w bramce Legii? i ile ten drugi człowiek będzie tą Legie jeszcze trenował? z jednym i drugim stoimyjak małe dziecko i taplamy się w błocie. Tragedia, w tym klubie nikt niczego się nie uczy. Gramy w Pucharze Biedronki i nawet tu wyglądamy jak totalni dyletanci. odpowiedz

Byniu - 55 minut temu, *.centertel.pl Tyle czasu było na refleksję panie trenerze.Teraz już może być za późno odpowiedz

Edek - 56 minut temu, *.plus.pl Panie trenerze temat bramkarz jest. Legia potrzebuje bardzo dobrego bramkarza, dobrego może mieć Stal Mielec odpowiedz

Single malt - 56 minut temu, *.t-mobile.pl Oglądam mecze Legii od 1966r. I tak słabego bramkarza, to nie widzialem poza Jankiem Tomaszewskim, który w Legii grał totalny piach i szybko uciekł do ŁKS. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl No to mamy konkret od trenera. Dopóki będzie prowadził ten zespół Legia jest skazana na nieudacznika w bramce. Jak to świadczy o trenerze? Tak, że się nie zna, ot co. Jest beznadziejnym managerem skoro zamierza dalej grać Tobiaszem, który jest najgorszym bramkarzem XXI wieku w Legii. Nawet Antolović był lepszy, choć dostał może pół procenta szans tego, co Kacperek fajtłapa Tobiasz. odpowiedz

Marco(L)io - 1 godzinę temu, *.tre.se Czy tylko dlatego,że to chłopak z „Żylety „to ma grać,bez względu na poziom,jaki reprezentuje teraz?No ludzie!!!Sa lepsze i gorsze występy!

Ale jeśli się robi parę błędów,oddaje się miejsce drugiemu!!!Na tym polega rywalizacja o miejsce nr 1!!!

Nie na tym,że ktoś spier....li mecz i gra dalej!To go nie nauczy niczego dobrego!!!

odpowiedz

maro(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Tak, Tobiasz zawalił jedną z bramek. A gdzie była reszta drużyny w 1 połowie. Może na spacerze na wybrzeżu? Damy radę! odpowiedz

wupper11 - 1 godzinę temu, *.47.183 Tobiasz ? a Kun a cała obrona i Rosołek ?

odpowiedz

Kibice Legii żądają wysłania Tobiasza do rezerw - 1 godzinę temu, *.217.170 Tobiasz musi mieć jakieś kompromaty na Miodulskiego lub Runijacza. Albo na obu na raz. Nie ma innej opcji że ten melepeta ciągle gra. odpowiedz

TOBIASZ RĘCZNIK WON Z LEGII - 1 godzinę temu, *.238.88 NAJGORSZY BRAMKARZ W LEGII W OSTATNIM 30-LECIU.

NAWET MARYJAN ANTOLOWICZ TO BYŁ PRZY NIM DRUGI SZMAJCHEL. odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.chello.pl Albo mu kazali grać Tobiaszem albo jest głupi. To nie pierwszy zwalony przez niego mecz. Kiedyś Vuko miał taką fazę z beznsdziejnym Kneżeviciem. Swoją drogą gdzie po tylu latach jest wielki talen Kneżević? Drugi Rosołek. Musiał pokazać że jest silnym trenerem i potrafi oprzec się podpowiadaczom. Fajnie... tylko lepiej w słusznej sprawie. odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.chello.pl @geds:

przepraszam... Kulenović odpowiedz

LTM - 1 godzinę temu, *.99.38 @geds: Nie Knezewicz tylko Kulfonovic. Ten co był kiedyś w szóstej drużynie Juventusu. odpowiedz

Cypis - 1 godzinę temu, *.domynet.pl @geds: a to nie był przypadkiem Kulenović vel Kaleka ? odpowiedz

Lll - 54 minuty temu, *.mycingular.net @geds: z Kulenoviciem. Knezevic byl za Skorzy odpowiedz

rudy102204 - 52 minuty temu, *.orange.pl @geds: kulenovic mordo ???? odpowiedz

Piti - 1 godzinę temu, *.chello.pl Tobiasz ława . Jako trzeci bramkarz jak najbardziej odpowiedz

Miasto d.piarza Rafałka - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A to wina boiska...,to rewanż wygramy bo gramy na naturalnej murawie odpowiedz

Andrzej74 - 1 godzinę temu, *.224.203 Tobiasz to słaby bramkarz ale na siłę jest kreowany na wielką gwiazdę aby przytulić kasę z jego sprzedaży odpowiedz

(L) eonardo - 1 godzinę temu, *.com.pl Kosta, sorry, ale mówisz jak jakiś dywersant. Zwyczajnie Tobiasz musi odpocząć. Hładun by nie puścił takich trzech. odpowiedz

Gl - 1 godzinę temu, *.24.99 Oby nie okazała sie to slepa milosc do Tobiasza odpowiedz

Menago - 1 godzinę temu, *.stansat.pl Ile Ci dali, hej Kosta, ile Ci dali? Kasy aby Tobiasz stał w bramce. odpowiedz

J23 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dużo w życiu nie rozumiem i pojąć nie potrafię... Ale chyba najbardziej tego dlaczego Tobiasz stoi w bramce a naprawdę dobry bramkarz siedzi na ławce... odpowiedz

Andrzej 74 - 1 godzinę temu, *.224.203 Tobiasz niedostateczny - (minus) odpowiedz

Misiek75 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl To może jeszcze niejedna porażka zaboli pana trenera po powiedzmy to sobie szczerze,katastrofalnym występie Tobiasza i zrozumie w końcu ,że Dominik Hladun to bramkarz o niebo lepszy od Tobiasza . odpowiedz

Tobiasz out - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl promowanie na siłe pajaca w bramce...kasa i tylko kasa odpowiedz

rudy102204 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Może kiedyś to nastąpi, ale teraz nie ma rozmowy na temat. Nie będziemy go wytykać palcami. Ufam mu, jest dobrym bramkarzem, rozwija się. Jestem świadomy, że nawet w przyszłości popełni błędy. - haha aha ok, czyli do usr...nej śmierci... Dopóki go nie sprzedadza ... W tej sytuacji szkoda mi tylko Hladuna oj bardzo szkoda odpowiedz

Tomaszowa Ból - 1 godzinę temu, *.sky.com A powinien być taki temat, bo Tobiasz to słaby bramkarz i tyle. odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.chello.pl Po pierwsze im się musi chcieć grać. Tak było z Ruchem tak I dzisiaj, oby więcej pokazali w niedzielę I czwartek odpowiedz

Bemowo - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl Stawianie na tego pajaca promowanego beztalencia w bramce to jakiś kryminał odpowiedz

