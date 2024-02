Dostali w Molde, ale się otrząsnęli

Sędziowie

Główny: Enea Jorgji (Albania)

Asystent: Denis Rexha

Asystent: Ridiger Çokaj

Techniczny: Eldorjan Hamiti



Komentarze (83)

Dedi - 15 minut temu, *.plus.pl Wyniki LKE 1/16 Pierwsze mecze



Molde vs Legia 3:2

Olimpiakos vs Ferencvaros 1:0

Union Saint Gilloise vs Eintracht 2:2

Sturm Graz vs Slovan Bratislava 4:1

Ajax vs Bodo/Glimt 2:2

Betis Sevilla vs Dinamo Zagrzeb 0:1

Maccabi Haifa vs Gent 1:0

Servette Geneva vs Ludogorets 0:0



Rewanże za tydzień

odpowiedz

olew - 20 minut temu, *.vectranet.pl Są emocje, brawo Legia ! odpowiedz

(L)eve(L)64 - 22 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl Jeździcie po Tobiaszu jak po łysej kobyle. Prawda jest taka że chłopak miał ogromny talent do momentu w którym zaczął go trenować Malarz. Człowiek który był bardzo przeciętnym bramkarzem i nigdy nie powinien zostać trenerem w takim klubie jak Legia, która słynie z ponadprzeciętnych bramkarzy.

odpowiedz

onczylija - 11 minut temu, *.aster.pl @(L)eve(L)64: Malarz był kiepskim bramkarzem? Człowiek, który był wybrany do jedenastki kolejki LM i któremu Grecy chcieli dać obywatelstwo by grał w kadrze? Człowieku ogarnij sie i nie pleć bzdur. Takiego kota jak Arek na linii nie było i nie będzie w Legii przez wiele lat.Kacper to fajny chłopak ale niech zajmie się czymś innym nić graniem w Legii. odpowiedz

onczylija - 25 minut temu, *.aster.pl Marijan Antolović A.D. 2024. 3 bramka to kuriozum. Brak słow. Chyba od 2010 r. nie było takiego cyrku w bramce. Najgorsze, że mamy dobrego bramkarza ale nie gra, grzeje ławe odpowiedz

(L)eve(L)64 - 38 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Już to kiedyś pisałem ale nie mogę się powstrzymać aby przypomnieć. Odkąd Malarz został trenerem bramkarzy Tobiasz zapomniał jak się łapie piłki. Malarz spłynął właśnie z braku tej umiejętności.

Twierdzę że całkowicie zahamował jego rozwój a nawet uczy złych nawyków. odpowiedz

onczylija - 38 minut temu, *.aster.pl Marijan Antolović A.D. 2024. 3 bramka to kuriozum. Brak słow. Chyba od 2010 r. nie było takiego cyrku w bramce. Najgorsze, że mamy dobrego bramkarza ale nie gra, grzeje ławe odpowiedz

Darek - 45 minut temu, *.chello.pl Tobiasz i Rosołek to klucz do sukcesu Legii. Tylko proszę nie rozpowiadajcie tego bo szejki nam ich wykupią. I co my bez nich zrobimy?

Ogólnie to drużyna nie potrzebuje wzmocnień. A pieniądze za Muciego i Slisza podzielić między prezesami i dyrektorami. Należy im się. Narobiły się dyrektory jak mało kto. odpowiedz

artic - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl He he he niemiecki trener (L) zapowiedział że nie ma tematu zmiany w bramce sabotażysta panie czy jak??? odpowiedz

Zięciu - 52 minuty temu, *.autocom.pl I tylko tytuł artykułu nie zawiódł! Brawo Redakcjo, brawo Redaktorze Wiśnia! ;-) odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Panowie Rosołek jedyną dobrą akcje jaka zrobił to szybko poleciał wyciagnąć piłkę z bramki po strzale Josue. Tobiasz dzisiaj 2 bramki strzelił, tylko szkoda ze samobuje. Jezu co to była za pierwsza połowa. odpowiedz

zielony - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Przede wszystkim jak długo nasz młody bramkarz z wątpliwym talentem(przy całej wielkiej sympatii dla niego) ma się uczyć fachu bramkarskiego? I czy wyniki w takim razie są sprawą drugorzędną? odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Widzimy jak to jest w życiu... Po Ruchu Kapuadi chwalony do spółki z Pankovem, Kapuadi wychwalany a dziś wywala się go do 3 ligi. Oczywiście zagrał jak beton ale cały zespół grał jakby wygrana należała się z urzędu. Jędza coraz słabiej, jak go zobaczyłem w składzie, wiedziałem że na zero nie zagramy, Morishita powinien grać od początku za Kuna jak i Augustyniak za Zube który narazie niech jest sprawdzany z rezerwy na drugie połowy, nie wierzę że jest tak słaby jak dziś. Pekhart fatalnie, wole żeby Kramer rozpoczynał mecze od początku. Morishita naprawdę zrobił różnice po przerwie jest szybki i ma pokrętło. Ten wynik oczywiście jest do wyciągnięcia to żadna strata trzeba wygrać 2-0 żeby nie było rozgrywki lub wyżej obojętnie. Kosta wyciągnie wnioski, ale lekceważyć ich nie można bo jak było mówione przed meczami że oni w ofensywie naprawdę są dobrzy gorzej z defensywą, 2-1 przegrali w grupie Ligi Europy u siebie z Leverkusen liderem Bundesligi, pokonali 5-1 Hacken i zremisowali cały czas niezłym Karabachem, gorzej grają na wyjazdach więc jest duże prawdopodobieństwo że ich ogramy, w dodatku za drugą żółtą nie zagra Eriksen !

Pozdrawiam L odpowiedz

@Egon - 1 godzinę temu, *.. Chyba były próby wystawiania Rosolka na wahadle, ale słabo to wyglądało…



Rosołek tylko w niedzielę na obiad. odpowiedz

KIBIC - 1 godzinę temu, *.. Kuu...wa co to było. Tobiasz- o tym ręczniku pisze już chyba 14 miesiąc albo i dłużej. To gość który nie potrafi bronić. Nie pierwszy raz przy strzale odbija piłkę przed siebie a przecież to jest abecadło bramkarskie. Jak po tym meczu będzie dalej grał to pewnie dwie wpuści w rewanżu. Jędrzejczyk- on jest za wolny i za stary. Szacunek za lata gry ale niech juz da spokój bo obrona z nim to ser szwajcarski, Kuń- no ja nie wiem co za wybitny strateg ściągnął go do Legii. Gość nie umie grać w piłkę. Jedynie co potrafi to zrobić zwód do środka i oddać piłkę. Żadnego z niego pożytku po co on jest wystawiany. Trener chyba nie ma juz wizji bo ten mecz był dramatycznie słaby odpowiedz

fan1956 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Brawo ,,tobiaszek,, brawo ,, rosół z makaronem nitki,, tak trzymać ulubieńcy żylety, jak sprzedawać to ,,tobiaszek,, - 50 milionów ojro:,, rosówka,, 99 milionów ojro. Zejście poniżej to sabotaż !!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Alt - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tak prawdę mówiąc to w pierwszej połowie można by wymienić wszystkich, nawet tych co po przerwie grali dobrze. Mori zasłużył chyba na pierwszy skład. Pekhart niestety tylko na uzupełnienie drużyny (do końca kontraktu). Kramer mimo wszystko daje więcej. Potrzeba klasowego napastnik gwarantującego bramki. Wszołek też za dużo dzisiaj nie pokazał, nawet po przerwie. Czas chyba dać szansę w niedzielę Rejczykowi. Gorszy od starszych kolegów nie będzie. O bramkarzu dzisiaj nawet nie ma co pisać. Brakowało bardzo Pankova. Jakoś nie pamiętam ostatnio dobrej postawy obrony bez tego zawodnika. Niestety brak Slisza bardzo widoczny.... Trzeba w rewanżu strzelić 2 bramki więcej, łatwo nie będzie... odpowiedz

Słuchajcie , - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Będzie dobrze . Trzymajmy się na pewno . Za tydzień rozjedziemy Norwegów wysoko i do zera . Molde nabawią się dwumiesięcznej deprechy po tym dwumeczu . Pokonamy ich i awansujemy . odpowiedz

paw_pawela - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Niestety Kacper najsłabszym ogniwem.. powinna nastapić zmiana w bramce, co powinno być naturalne. odpowiedz

Misza Praga - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dzisiaj miał bardzo słaby dzień, ale trzeba w niego wierzyć odpowiedz

artic - 35 minut temu, *.t-mobile.pl @Misza Praga : słabsze dni to on ma od finału PP z Rakowem to był jak narazie jego ostatni bezbłędny dzień w (L) a od tego meczu minęło już dużo czasu. odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl Szanse na awans pozostaly, gdyż widać że Molde jest przed rozpoczęciem sezonu. Pierwsza połowa ile fabryka dała, w drugiej odpadli z sił. W Warszawie wytrzymać 1 połowę, w drugiej gaz do dechy. Co do piłkarzy, ehhh, Tobiasz z taką prezencja za granicę nigdy nie trafi, chyba że na szparagi,Kapuadi parodysta, w końcu z plockiem spadl do 1 ligi, więc czego oczekiwać, Zyba trudny mecz na debiut, brak zgrania z zespołem. Rosołek, moze lepiej niech zostanie kucharzem i gotuje rosołek. odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.chello.pl Runiaic po meczu: gdybym jeszcze raz miał urodzić się, to Tobiasza i Rosołka nie zabrałbym do Molde. Resztę dośpiewajcie sobie sami. odpowiedz

Paczkomat - 1 godzinę temu, *.161.222 Wyszliśmy jak na ligę. Na luziku pykanko, nic się nie może stać. Elitim i Josue wybijający auty!!! I nagle bach, bach, bach i szok! Niestety to wina trenera. Zero umiejętności motywowania, skład fatalnie dobrany, pressing zawsze spóźniony. Niestety potwierdziło się, że jest trenerem Legii, bo jest uległy jak kapeć. Każą mu Tobiasza wstawiać, to wstawia. Masakra. O Tobiaszu i Rosołku wszyscy piszą - oczywista sprawa, ale Kapuadi to się nadaje tam skąd go wzięliśmy - do I ligi - dwa gole jego. Kun jest ambitny, ale Morishita wciąga go nosem. Zyba zagubiony (nie dziwię się) i przerażony - już 5 sekundzie wpadł na sędziego, no a napastnicy przez cały mecz żadnego zagrożenia, żadnej akcji, żadnego przetrzymania piłki. I mamy wynik jaki mamy. Dodajmy, że graliśmy z najgorszą drużyną na tym etapie, która nie zaczęła jeszcze ligi, a presowali nas tak, że nie potrafiliśmy wyjść z 20 metra... Na szczęście szanse wciąż są i tego się trzymajmy na dziś. odpowiedz

@arek - 1 godzinę temu, *.. Z tego co pamiętam to Rosolek nie zrobił furory nawet na wypożyczeniu w Gdyni.

Moim zdaniem to poziom 8-9 drużyny ekstraklasy.

odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @@arek: Nie wiem, dlaczego wszyscy trenerzy uparli się, żeby wystawiać Rosołka w ataku, skoro jest tam mało skuteczny.

Chłopak za to dużo biega, walczy o piłkę.

Dlaczego nie wypróbować go wreszcie nieco niżej na boisku ? odpowiedz

Drony i dzikie węże - 21 minut temu, *.chello.pl @Egon: To samo myśle,tak kiedyś Bereszyński zaczynał,od ataku w Lechu,a u nas na bocznej obronie.Rosołek rzeczywiście dużo biega.Ogólnie jestem za ustawienem 4-3-1-2 ,a nie grą 3-4-2-1.Jako boczny obrońca,w systemie 4-3-3,Rosołek dużo biegający mógłby odpalić,pytanie jakiej jakości ma dośrodkowania? odpowiedz

Kryniek76 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tobiasz gol Tobiasz gol Tobiasz gol aleole odpowiedz

maykee_L - 1 godzinę temu, *.centertel.pl jeszcze ze 2 lata promocji i Kacpra kupi GKS Katowice :)

Rosołek dobrze grał na wybrzeżu, polecam ten kierunek, np. jak inna "gwiazda" Legii Jakuba R. - czyli do Kołobrzegu, no mozę do Wieczystej, heh

Zdyb, czy jak mu tam - to nie jego wina ze trener debeeL go wstawił do 1go składu.

Kosta spadaj. Marek Pe - ja Cie chce odpowiedz

Tobiasz won - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Parodysta Tobiasz pseudonim ręcznik i Rosołek o ksywce co ja robię na boisku won z Legii i nie wracać amatorzy! odpowiedz

Sponsi - 1 godzinę temu, *.net.pl Długo broniłem Tobiasza, ale po dziś po prostu nie mam argumentów. Pewnie talent ma, ale przydałoby się trochę ochłonąć i pomyśleć nad sobą. Czas najwyższy na Hładuna między słupkami odpowiedz

Single malt - 1 godzinę temu, *.wawtel.pl @Sponsi : Mam dokładnie tak samo. Przykro to mówić, bo długo broniłem chłopaka. Poza tym nie rozumiem wystawienia zupełnie nie ogranego Zyby w miejsce Augusta. Przy innym składzie Norwegowie byli do ogrania dzisiaj. A tak jeszcze chgw. Czyli generalnie wina Runiaica. odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Najwyższa pora pożegnać zupełnie nieprzydatnego Diasa, bo nie sądzę, żeby miał niski kontrakt, a podejrzewam, że nawet w tej chwili, nasz Kuchy piłkarsko nakryłby go czapką. odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.chello.pl Zawsze dalekie są mi skrajności, ale na Tobiasza nie mogę już patrzeć. Morda mu się nie zamyka, a na boisku jak zawsze pajac. Dość!!!! To nieuczciwe, niech gra najlepszy, a nie lalka ze sklepowej wystawy. Jest Hładun, Kochalski którego niepotrzebnie wyporzyczyliśmy jest dużo lepszy. odpowiedz

Paczkomat - 1 godzinę temu, *.161.222 @geds: Kochalski już nie jest nasz. odpowiedz

maykee_L - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wwa, Micz - w 100% popieram jak 9 na 10 forumowiczów. Mam nadzieje ze ktos z decyzyjnych osób przeglądu fora odpowiedz

@L - 1 godzinę temu, *.. Serio… w takim meczu chcesz promować Tobiasza, który nawet w ekstraklasie ma fatalne statystyki…



To się chłop dzisiaj wypromował odpowiedz

rudy102204 - 1 godzinę temu, *.orange.pl O w molde... Siadam przed tv, patrzę skład i nie wierze, rosołek w pierwszym składzie... Ok zaczynam oglądać połowa pierwszej połowy może wyjść sam na sam a mu się piłką zaplątała pod nogami, końcówka zamiast podać na prawo podaje na lewo, Legia ma 3 do tyłu... Mówię ok po przerwie będzie już be niego... Ale patrze pakhart siada a ten na 9 przechodzi, dostajemy w 48min idealne podanie od tsubasy i co... I strzelając prawa obija nogę lewa... Jak on gra w tej Legii to pojęcia nie mam... Jakim ujjjeeemmm on tu jeszcze jest... Do 60 min graliśmy w 9 a od 60 w 10, bo Tobiasz ręcznik w bramce... Ja na poziomie a czy b klasy wiem że się stoi do końca na nogach jeżeli odległość bramkarza od piłki jest spora, na raz się idzie w sam na sam albo na dojściu na ryzyk fizyk ... Ale nie nasz Tobi... On kiedy ma stać to się rzuca kiedy ma się rzucać(patrz 1 bramka) stoi jak widły w gnoju... Oddac za milion euro jakiemuś frendzlowi co się zgłosi i dać rosolka za darmo... Oby dalej z Legii, rosołek już nigdy nie wypali a tobiasz ulubieniec gniazda na trybuny ale to raz... odpowiedz

AdamJ - 1 godzinę temu, *.chello.pl Tobiasz jest lubiany przez Żyletę, więc musi grać - czego tu nie rozumieć?



Żartowałem, ale z Puszczą Tobiasz i tak zagra :-( odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Kilka punktow po meczu



1 - Runkajic. Bylem wkurzony ale tak po meczu jestem wrecz pewwny ze po prostu skopiowal to co zrobil Big Ange Postecoglou w meczu pucharowym z Fulham. Kosta wystawil taki sklad by pokazac Szopenowi i (pseudo)dyrektorowi sportowemu ze: nasprowadzaliscie mi gö wno, to tym gö wnem gram i resultat tego to tez gö wno. Po przerwie zmiany, w miare "podstawowy" sklad i resultat tez sie poprawil. Aczkolwiek jakiejs gry nadal jak nie bylo za tego trenera tak i nie ma...



2 - Rosolek. Napewno fajny chlopak i Legionista, ale jako napastnik wLegii jest tragiczny. Byc moze gdyby gral obok kogos jak Nikolic albo Prijovic to cos by z tego wyszlo, ale w Legii mamy same drewno wiec i od kogo ten chlopak ma sie uczyc? Wystawianie go to jedna wielka szkoda, bo drewno jakie mamy (Pekhart czy Kramer) jakie drewniane by nie bylo to i tak jest troszeczke wiekszej jakosci. Jak IKEA, tylko ze na eksport.



3 - Tobiasz. O rany... Tez urodzony i wychowany Legionista. Fajnie. Ale bramkarz fatalny. Aczkolwiek to nie on sam siebie wybiera i nie on sam siebie wystawia w skladzie. Za to odpowiedzialny jest tylko i wylacznie trener! Bo to juz nie sabotaz, nie piata kolumna. To jest pi******na dywersja. Loczek powinien Runkjaicowi pozadnie skopac du...e.



4 - Musashi. Sparingi sparingami, ale po dzisiejszym meczu ten chlop mushi miec zaklepane miejsce na lewej obronie. Szybszy niz motorynka Honda, techniczny jak Sony, a najwazniejsze ze chce grac pilka. A nie tylko glowa w dol, zapieprzac wzdluz lini, do lini i jakas dosrodkovia. Dla mnie numer jeden na lewej obronie. Takich pilkarzy nam trzeba.



5 - Burch. Spokojny, opanowany, tez chce grac w pilke. Trzeba mu sie bardziej przyjzec.



6 - jak sobie pomysle: Odzidzia, Moulin, Jodlowiec, Bereszynski, Guilherme, Radovic, Nikolic, Dosa Junior, i porownam co sie nam dzisiaj serwuje to tak jakby... przy stole siedzial muzulman i marzyl sobie o soczystej pieczeni z jagniecia. A na talezu mial starego, suchego schabowego...



7 - Muci. Jaki byl taki byl, ale zadnym zbawca nie byl. Zaden, powtarzam ZADEN klub nie stoi o jednego zawodnika. Nawet Tottenham nie upadl po sprzedazy Harrego Kane´a. Wiec placz i zgrzytanie zebow ze olaboga laboga sprzedali Muciego, to nic innego jak jedno wielkie zasrane alibi. Idiotyczna wymowka. Sa wieksze w druzynie problemy. Takie jak Tobiasz. Czy Rosolek. Czy nawet Runkajic.



Sie rospisalem. Nazbieralo sie troche.

No to narka. i Milego.

Albo jak mawia Pan Jez z Potoku: Serdecznosci.

(Pozdro Jez, mietek i inni). odpowiedz

speed - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu: P.S. 8- Runjaić to nie jest trener na Legię. odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Krzeszczu: Gdyby z przodu zamiast Rosołka, Pekharta czy Kramera biegał dzisiaj Muci, to myślę, że wynik tego meczu mógłby być jednak nieco inny :-)

No, ale nie bez powodu Muci jest obecnie warty więcej, niż wszyscy nasi pozostali napastnicy razem wzięci. odpowiedz

Miasto d.piarza Rafałka - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nie wyciągnęli wniosków z 2014 roku odpowiedz

JIMMY L - 2 godziny temu, *.telefonica.de PANIE BRAMKARZ; SKONCZ PAN Z TYM PIER...LANTO KTO BYL BY LEPSZYM KAPITANEM ; TYLKO WEZ SIE CHLOPIE ZA ROBOTE ; BO TO ZE JESTES Z TEGO MIASTA: NA BOISKU NIC NIE ZNACZY:: odpowiedz

1971 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ogladam Legie 53 lata. Sporo ale tak slabego bramkarza nie bylo chyba w Legii nigdy.czy ktos zrobi jego statystyki. Rosolek 88 meczy 11 bramek. Co to jest. odpowiedz

kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl @1971:

Bo Rosołek powinien grać w obronie... Takie piłki jakie on wyciąga aby nie wpadły do bramki to mistrzostwo świata...

On tylko zamiast pod obcą to pod naszą bramką powinien grać. Z taką "skutecznością" mielibyśmy najlepszego obrońcę w Ekstraklasie... ;) odpowiedz

Stara Ochota - 2 godziny temu, *.play-internet.pl 4 wnioski po meczu:



1. Tobiasz to dywersja i nieporozumienie, wystawianie go na siłę to robienie i chłopakowi i Legii krzywdy.

2. Kosta nie trafił ze składem kompletnie, na szczęście ogarnął się w przerwie i zmiany przyniosły bardzo dobry efekt.

3. Praktycznie każdy zmiennik dał bardzo dobrą zmianę, najlepsi Augustyniak i Kapustka.

4. Wynik do przerwy fatalny, na szczęście po 90 min całkiem niezły. Jest realna szansa na awans ale lekko nie będzie. odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Redakcja dziś tytuł jak za czasów Legialive, TOP :-) odpowiedz

pan piłkarz Rosołek i megatalent Tobiasz - 2 godziny temu, *.. Okazuje się że każdy w miarę bystry obserwator meczów Legii dostrzega beznadziejność tych dwóch hamulcowych piłkarskich dałnów.



Ale też zastanawiające jest jakim kiepem jest Krosta który widzi te miernoty na co dzień a mimo wszystko na siłę ich wystawia (jeśli robi to na polecenie idioty w trwałej ondulacji to tym większym jest kretynem). Jeden wręcz przeszkadza w atakach własnej druźyny a drugi wpuszcza wszystko co leci w jego stronę, a jak nawet już cudem odbije to i tak na nogę przeciwnika.



Wrukwia też fakt że tracimy bramki po kontrach a potem musimy za wszelką cenę i z ogromnym wysiłkiem odrabiać straty.

Można tak grać ale musi to mieć przełożenie na bramki, a jeśli prawie nigdy nic nie strzelamy to jest taktyczny debilizm Krosty i jego sztabku. odpowiedz

wkz - 2 godziny temu, *.107.150 Ale zobaczcie.... większość tu psioczy na Tobiasz. A czy trener nie widzi że on jest słaby?

Trener nie zna się? No zagrał chłopak słabo ok....jest mecz z Puszcza z Korona daj zagrać drugiemu bramkarzowi!!!! odpowiedz

PK - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Fabik w formie. Dość tej farsy. odpowiedz

Gimbi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Tobiasz piękna asysta na 2:0 i klasyczny babol przy 3:0... Skład z drugiej połowy powinien być podstawowym + Hładun w bramce odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Jest nadzieja.... + Hładun na bramce i Rosołek do rezerwy odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.. Pierwsza połowa to dramat w reżyserii Kacpra Tobiasza. Mam wrażenie, że od dłuższego czasu ten mierny bramkarz jest na siłę promowany w Legii. Dlaczego nie gra Hladun? Drugi Rosołek. Ten gość nie przeskoczy pewnego poziomu i nigdy nie powinien być w podstawowym składzie Legii. Druga połowa pokazała, że jest jakość w Legii ale na pewno nie stanowią o niej Tobiasz, Rosolek czy Pekhart bez formy. odpowiedz

arek - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Wyrwikufel:

Kiedyś tak długo pielęgnowaliśmy Kucharczyka, a potem jak przyszedł czas weryfikacji to Pogoń go przerosła. Tak samo byłoby z Rosolkiem. Ciekawe czy przebiłby się w którejś z drużyn maszej ligi. odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Trener wystawił zły skład,co wyszło w drugiej połowie, Tobiasz to przekleństwo Legii,z tych 3 bramek puszczonych na dzień dobry,bramkarz nie wybitny,niezły, wybroniłby 1-2,on jest bardzo słaby,niwyszkolony,a do tego piłkarskiego szczęścia nie ma,to najsłabsze ogniwo. odpowiedz

wkz - 2 godziny temu, *.107.150 I to trener dał d..py zestawiając wyjściową 11tke!!! Tymczasem Hładun siedzi i się śmieje odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Jak można było w pierwszym składzie wystawić Zybę, który praktycznie dopiero dotarł do Legii i zupełnie nie ma pojęcia o naszych schematach grania ?

To jest zawodnik za niewielkie pieniądze, a nie Messi, który w każdym zespole byłby gwiazdą, nawet zaraz po wyjściu z pociągu na boisko. odpowiedz

robochłop - 2 godziny temu, *.orange.pl Dostali bo chcieli...Trenejro pierwszą połową zagrał swoją gierkę z Zarządem-pokazującą,że nie ma kim grać-kogo mi kupiliście...debiut Zyby to jego wstyd jest...po przerwie powrót do normalnego składu-gra zaczeła sie lepić...i uwaga-dopóki Tobiasz nie wykasuje sobie z za lewego ucha tego bohomaza,przedstawiającego dokładnie nic -a przypominam,że to dorosły chłop jest...to nic z tego nie będzie...co w bramkę-to siedzi... odpowiedz

Bart - 2 godziny temu, *.centertel.pl W Warszawie zagramy z bramkarzem w bramce? odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl Bez kozaka w bramce i ataku nie ma czego szukac na tym poziomie. W srodku pola przydaloby sie tez troche doswiadczenia. Kiedy wreszcie Zielinski sie zorientuje, ze Rosolek, Pekhart, Kramer, Tobiasz to nie pilkarze na miare Legii ktorej chcemy? Nasi napastnicy niczego nie gwarantuja, czasem ktos wypali, czasem nie. Tobi nie daje zadnego spokoju. Bramkarz i napastnik na już. odpowiedz

LEGIONISTA - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Tragedii nie ma patrząc po 1 połowie. Wszystko w nogach Legionistów. Podnieśli się pokazali charakter i niewiele brakło do remisu, szkoda słupka kapiego.

Wyciągnąć wnioski trzeba.

Kapuadi nie dojechał do meczu.

Burch całkiem nieźle po zmianie.

Samurajowi trzeba zwrócić uwagę żeby wrzucał piłkę w pole karne przeciwnika a nie Legi bo śmierdziało babolem :/

Mam nadzieję, że Kapiego nie będą męczyć kontuzje bo potenciał ma duży do grania.

Augustyniak jak komentator nawet słusznie zauważył jak wszedł na boisko to jakby 2 osoby weszły, rewelacyjnie zagrał super czytał grę przeciwnika spokój opanowanie i ta główka oby tak dalej panie Rafale. Fajnie by było jakby Hładun dostał swoją szansę a Tobiasz trochę odpoczął z 3 mecze, wystawiając go na siłę bardziej robią mu krzywdę niż promują musi stopniowo wejść do 11 powalczyć i wygrać rywalizację a nie być mimo wszystko jedynką niezależnie od meczu :/ odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl Tak się kończy promowanie totalnego beztalencia w postaci pajaca tobiasza.

Wystawianie go do składu to kryminał.

Do rezerw nawet się nie nadaje odpowiedz

LEGIONISTA - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @e(L)o: pajaca to poszukaj u siebie w domu, chłopak stara się a że wychodzi jak wychodzi to wina systemu w Legii bo jest promowany na siłę i bardziej robią mu krzywdę niż promują odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl @e(L)o: bedzie, bedzie. Teraz kupuje sie potencjal. Masz przyklad Posiadały z Radomiaka. Zagral chwile, na pewno pokazal sie gorzej niz Tobiasz i juz jest w Molde. Miszta nie gral rok i poszedl do Portugalii. Tobiego tez wezmą. Nie zaden "wow" klub, ale gdzies w Holandii, Belgii, powinien zakotwiczyc. Oby. odpowiedz

Bb8 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Im dłużej Tobiasz będzie stał w bramce , tym dłużej będzie grał w Legii, bo nikt nie będzie chciał go kupić … odpowiedz

Aqq - 2 godziny temu, *.media.pl Stawianie na Tobiasza to dywersja. Jest tak niepewny że głowa mała. odpowiedz

Kibic69 - 2 godziny temu, *.chello.pl Diagnoza trenera po okresie przygotowawczym - rozpacz. Dobra reakcja w przerwie. Zapału starczyło na 20 minut, bo... nie ma piłkarzy (bardzo martwi Elitim, który się po prostu zwija; o Kunach, Rosołkach i Kapuadich nie ma nawet co gadać; Tobiasz zamienia się w Misztę).Niezależnie od ambicji Slisza i Muciego,

sprzedanie ich w tym momencie to kolejny w tym klubie sabotaż. odpowiedz

krzys27 - 2 godziny temu, *.virginm.net Witam wszystkich, nie bede przesadzal z obietnica ale jestem gotowy przejsc na kolanach 2KM zeby tylko juz wiecej na boisku nie zobaczyc Tobiasza i Rosolka...co do tego pierwszego to on jest w stanie obronic tylko to co w niego trafia i to tez nie zawsze....a ten drugi jest tak rzadki jak niedzielna zupa (rosol) chyba ze ktos lubi duzo makaronu jak sie w buzi placze, tak jak ten wspomniany wczesniej pseudo pilkarz placzacy i przeszkadzajacy samemu sobie i calej druzynie.... odpowiedz

vadisodjidjaofoe - 2 godziny temu, *.petrotel.pl Są szanse na awans, jeśli nasze władze chcą awansować i rewanż zagramy na poważnie, a nie to co dziś w 1 połowie. odpowiedz

księciunio - 2 godziny temu, *.chello.pl i znowu drewno rosołek i drugi kun

odpowiedz

Roma - 2 godziny temu, *.lunet.eu Cztery zmiany w przerwie- trener sam sobie wystawił ocenę za ten mecz odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jak nie kochać piłeczki !

Legia fajna po przerwie, Kapustka genialny, no i zadziorni wszyscy. Będą emocje za tydzień. Brawo Legia ! odpowiedz

gazza - 2 godziny temu, *.inetia.pl Kolejny mecz przegrany przez...trenera !

Kto tak ustawia zespół na pierwszą połowę ???

Tylko trener-miernota !

Rosołek - pseudo napastnik...

Zyba - debiutant ...

Riberio - pseudo obrońca...

No i Tobiasz - pseudo bramkarz...

A na koniec Runajc - pseudo trerner...Bo jaki trzener wystawiłby taki skład jak w 1 połowie ??? odpowiedz

ZenekL3 - 2 godziny temu, *.chello.pl W rewanżu warunek jest jeden nie grają Rosołek, Pekhart i Kun. odpowiedz

KAMI(L) - 2 godziny temu, *.plus.pl Tobiasz odejdź, wstydu oszczędź! odpowiedz

Dickson Chotowski - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Szacunek dla Norwegow za wpuszczenie naszych kibicow. A w rewanzu blagam, Recznik na lawke a na jego miejscu Hladun. odpowiedz

hajdukL - 2 godziny temu, *.orange.pl I taki tytuł to ja rozumiem, a nie jakieś eciepecie. odpowiedz

Afro - 2 godziny temu, *.orange.pl Dużo rzeczy rozumiem, ale Rosołka w Legii nie rozumiem i długo nie zrozumiem. Słuchałem meczu w radiu i w drugiej połowie usłyszałem jego nazwisko dopiero jak go zmieniał Kramer. odpowiedz

Micz - 2 godziny temu, *.akamaitechnologies.com Jak długo w Legii będzie jeszcze „bronił” ten ręcznik!? Nie pamiętam kiedy w Legii był taki słaby bramkarz… to musiał być Antolic czy jakoś tak.



Tak samo Rosołek. Gramy dzisiaj najważniejszy mecz w tym półroczu, a na boisku przez 55 minut jest Rosołek. Przecież to sabotaż.



Po tym meczu trzeba też ocenić Koste. Jeśli chłop robi 4 zmiany w przerwie to przyznaje się do tego że dał du...y.

odpowiedz

Wwa - 2 godziny temu, *.orange.pl Trener spieprzyl wszystko swoimi dziwnymi wyborami i bramkarz promowany na sile odpowiedz

Wkur...iony - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Wwa: dokładnie wystawianie parodysty w bramce i wybory Runjaicia to istny sabotaż odpowiedz

vadisodjidjaofoe - 2 godziny temu, *.petrotel.pl Tytuł mówi wszystko :-D odpowiedz

