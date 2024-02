Kapustka: Nadal jesteśmy w grze

Czwartek, 15 lutego 2024 r. 21:05 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / TVP Sport

- Ciężko się oglądało ten mecz z perspektywy ławki, czułem dużą frustrację i bezradność. Zawodnicy na boisku też to czuli, ale na ławce złość była w każdym. Zdajemy sobie sprawę, że o awansie zdecydują dwa mecze. Dziś pierwsze 45 minut wskazywało, że czeka nas bardzo trudna przeprawa. Dzięki Bogu, druga połowa wyglądała zupełnie inaczej, odrobiliśmy dwa gole i nadal jesteśmy w grze - powiedział po porażce w Molde pomocnik Legii, Bartosz Kapustka.









- Nie ukrywam, że tak jak dzisiejszy mecz, tak i poprzednie w europejskich pucharach nie były dla mnie łatwe do oglądania z trybun. Cały poprzedni sezon grałem, walczyliśmy o te puchary. Musiałem jednak przejść operację i poczekać, by zagrać w Europie. Cieszę się, że to jest już za mną, że mogę pomóc drużynie i być zawodnikiem, na którego można liczyć.



- Piłka nożna jest nieprzewidywalna. Może to pusty slogan, ale tak jest. Dziś zagraliśmy dwie totalnie różne połowy. Myślę, że zmiany w przerwie wniosły trochę jakości, Rafałowi Augustyniakowi udało się zdobyć bardzo ważnego dla nas gola. W meczu w Warszawie nie będzie czasu, by przespać jakiekolwiek momenty. Będziemy musieli wygrać ten mecz, najlepiej więcej niż jedną bramką.



- My nie jesteśmy od tego, by oceniać wyjściową jedenastkę. To trener ma swoje pole manewru, a my musimy wykorzystywać swoje szanse. Dziś dostali je inni zawodnicy, każdy chciał pomóc i dać od siebie jak najwięcej. W naszej drużynie jest rywalizacja, zawsze będzie i po to jest cała kadra, by dawać z siebie wszystko.



- Chciałbym, żeby takie nawierzchnie były wszędzie. Możemy narzekać, że to sztuczna murawa, ale na niej piłka nie skacze, można grać kombinacyjnie, a my lubimy tak grać. Wolę grać na takiej murawie, niż na takiej jak w weekendowym meczu z Ruchem.