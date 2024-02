Oceny legionistów za mecz z Molde FK

Najwyższą notę za czwartkowy mecz w Norwegii przyznaliście Bartoszowi Kapustce. Niewiele niższe oceny uzyskali jeszcze Augustyniak, Morishita i Josue. Najniższą notę otrzymał Kacper Tobiasz 1,2 w skali 1-6. W sumie oceniało 1457 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,8.

Romek - 19 minut temu, *.14.141 dajcie spokój Kaceperkowi trzeba go promować za wszelka cenne. Może uda się go sprzedać za 1 mln do jakiejś Turcji, a potem zaginie w akcji. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 24 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl Czy ktoś jeszcze pamięta jakiś mecz w którym Tobiasz popisał się jakąś fajną paradą lub interwencją?

Czekam na przykłady. odpowiedz

ktosiek - 1 godzinę temu, *.120.45 A Pekhart czym zabłysnął w meczu że tak wysoko? :) odpowiedz

Żmija - 56 minut temu, *.vectranet.pl @ktosiek: Tylko tym, że nie rzucał się w oczy… odpowiedz

KAMI(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kiedyś sam dla żartów pisałem "Włodar za wysoko". Dzisiaj na poważnie - Tobiasz i Kapuadi powinni mieć noty ujemne. Równie dobrze ktokolwiek z nas mógłby ich zastąpić, różnicy by nie było odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kto dał Tobiaszowi, Kapuadiemu i Rosołkowi więcej niż 1?! Chyba tylko Kosta… odpowiedz

Gangus - 1 godzinę temu, *.216.97 Tobiasz Rosołek i Kupaudi powinni zostać wywaleni z Legii. Rozwiązać kontrakt z tymi kqsztanami w trybie natychmiastowym. odpowiedz

JozekW-wa - 2 godziny temu, *.plus.pl Tobiasz za wysoko odpowiedz

Kiwi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Tobiasz na ławę,niech sobie odpocznie odpowiedz

