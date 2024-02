Charatin odejdzie do Dunajskiej Stredy?

Wtorek, 13 lutego 2024 r. 13:30 źródło: Nemzeti Sport

Jak informuje węgierski portal Nemzeti Sport, Ihor Charatin może wkrótce przenieść się do DAC Dunajskiej Stredy, gdzie podobno przeszedł już testy medyczne. Wcześniej informowano, że jego pozyskaniem zainteresowane są kluby z Węgier.









Ukrainiec trafił do Legii Warszawa w 2019 roku z Ferencvarosu, zagrał w 25 meczach, w których zdobył 1 bramkę. W styczniu został przesunięty do zespołu rezerw. Jego umowa ze stołecznym klubem obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku.