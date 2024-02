Plotki transferowe. Następca Muciego?

Wtorek, 13 lutego 2024 r. 17:35 źródło: Legionisci.com / WP SportoweFakty

Niedawno z Legii odszedł Ernest Muci. Nie jest tajemnicą, że stołeczny klub poszukuje zawodnika, który miałby go zastąpić, ale jednocześnie takiego, który byłby gotowy do gry na teraz, a nie w dłuższej perspektywie. Jak informują WP SportoweFakty, z Legią łączone jest obecnie nazwisko Sameda Bazdara.









20-letni Serb jest obecnie piłkarzem Partizana Belgrad. "Nie jest jednak jasne, czy Legia sama się nim zainteresowała, czy w ostatnich dniach został jej po prostu zaproponowany przez pośredników. Niemniej samo nazwisko jest bardzo ciekawe, bo o tym piłkarzu wśród skautów głośno jest od kilku lat. To ofensywny pomocnik lub napastnik, który w sezonie 2020/21 był królem strzelców juniorskiej ligi w Serbii, strzelając aż 39 goli." - czytamy na WP SportoweFakty. Nie jest to jednak zawodnik, który byłby wzmocnieniem na już, a do rozwijania w dłuższej perspektywie i późniejszej odsprzedaży za dobre pieniądze, jak miało to miejsce choćby w przypadku Muciego.



Portal Transfermarkt wycenia go na 2 miliony euro. Piłkarz w poprzednim sezonie ligi serbskiej zagrał 27 meczów i strzelił 4 gole. W obecnym pojawił się na boisku 9 razy, za każdym razem z ławki rezerwowych.