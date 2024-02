Pomocnik trafił do Legii Warszawa w 2021 roku z Ferencvarosu, zagrał w 25 meczach, w których zdobył 1 bramkę. W styczniu został przesunięty do zespołu rezerw. Jego umowa ze stołecznym klubem obowiązywała do 30 czerwca 2024 roku.

bronek49 - 49 minut temu, *.vectranet.pl moim zdaniem Charatin nie dostał szansy specjalnie szansy to musiały być jakieś inne problemy odpowiedz

Sober - 51 minut temu, *.orange.pl Bardzo męczący był to ,,związek” szczególnie dla Legii.

odpowiedz

Miodulski musi odejść - 1 godzinę temu, *.99.84 No, skład przewietrzony, to zrobiło się miejsce na sprowadzanie nowych ogórów. Działaj Zieliński! odpowiedz

Arek - 49 minut temu, *.tpnet.pl @Miodulski musi odejść : dla Ciebie, to jest Pan Zieliński, kasztanie. odpowiedz

Nick - 1 godzinę temu, *.186.187 Dajcie spokój. Próbował, wchodził, nie przebił się na stałe do składu, odszedł i niech mu się wiedzie w Dunajskiej Stredzie. W historii było takich wielu, choćby niedawno Carlitos, Kastrati, Emreli itp. Skład został przewietrzony, oby pozostali dali radę i życzmy Legii i sobie, żeby za pół roku nie było podobnie z Celhaką, Elitimem czy Kunem. Pozdrowienia odpowiedz

Bartolinii - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Nick: Bogu dzięki, że został nam Rosołek, więc z głodu nie umrzemy ;) odpowiedz

M@c - 52 minuty temu, *.chello.pl @Bartolinii: I Kapustka na drugie danie. odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nareszcie. To szansa na wzmocnienie, choćby krótkie wypożyczenie odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Rozsądnie podpisali z nim kotrakt na pół roku z możliwością przedłużenia, więc w Stredzie tak łatwo się do pełnego korytka nie przklei na lata. odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Transfer Roku ???????? odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo Legia ! odpowiedz

onione - 2 godziny temu, *.172.86 Ile dostał za rozwiązanie umowy? Całość do końca kontraktu? odpowiedz

Stop segregacji! - 2 godziny temu, *.centertel.pl Bałem się że ten gość bez ambicji będzie do końca czerwca w Legii widniał na liście płac! Ale ulga... Żegnaj!!!! odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.125.33 Gratulacje dla tych , którzy do tego się przyczynili - przede wszystkim dla kupujących !!! odpowiedz

robochłop - 2 godziny temu, *.orange.pl Oto jest dzień-który dał nam Pan !!! odpowiedz

1234 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Leń i cwaniak. Daleko z takim podejściem do pracy nie zajdzie… odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dzieki Igor za to że wybrałeś Legie, przykro mi że na Ciebie nie stawiano. Powodzenia w nowym klubie ! odpowiedz

kaktus - 3 godziny temu, *.orange.pl Krzyżyk na drogę, a nóż.... wyjdzie z przodu... ;) odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Żegnaj Legendo! Na zawsze będziesz w Galerii Sław obok Obradovica, Berto, Langila czy Chimy-Chukwu… odpowiedz

Legia Warszawa Sekcja Chukwu - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Żmija : jak można stawiać najlepszego grajcara w historii naszego klubu obok tych pokrak? Chima Chukwu najlepszym strzelcem jest! odpowiedz

PW - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Żmija : Marian jeszcze odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.centertel.pl Yes. Yes. Yes!!!! odpowiedz

Felek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Brawo! Teraz kolej na Rosołka. odpowiedz

bum - 3 godziny temu, *.co.uk Aż nie wierzę haha odpowiedz

Ryszard Ochódzki - 3 godziny temu, *.plus.pl W końcu odpowiedz

(L)eve(L)64 - 3 godziny temu, *.plus.pl „Miałeś chamie Złoty Róg, miałeś chamie czapkę z piór… Czapkę wicher niesie, róg hula po lesie. Ostał ci się ino sznur”



Nic tak nie pasuje do niego jak powyższy cytat.

Płakał nie będę. odpowiedz

hulk - 3 godziny temu, *.chello.pl ..co zarobił to zarobił..... odpowiedz

Miodulski musi odejść - 3 godziny temu, *.99.248 Na ile wydoił klub? odpowiedz

Siwy(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Miodulski musi odejść : 3 lata 100k miesięcznie , sobie policz sam odpowiedz

Nopar - 3 godziny temu, *.97.121 @Miodulski musi odejść : na tyle jaki podpisał kontrakt. A jak przychodził wydawał się być świetnym zakupem. Z Ferencvarosu (uczestnik LM) , reprezentant Ukrainy. odpowiedz

