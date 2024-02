Legia Warszawa dokonała zmian w kadrze przed meczami 1/16 finału Ligi Konferencji Europy, w których zmierzy się z norweskim Molde. Do składu zgłoszeni zostali trzej młodzi zawodnicy: 50. Wojciech Banasik (bramkarz, 08.05.06), 51. Jakub Adkonis (pomocnik, 10.06.07) i 52. Jakub Żewłakow (pomocnik, 02.12.06).

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Kuchy King też jeszcze zagra w jedynce, bo to Legionista i będzie mu zależało.

Dobrze się pokaże w rezerwach i za jakiś czas siup do Ekstraklasy.

Gorszy od tych wszystkich Charatinów, Diasów, Baków, Rosów i im podobnych wynalazków na tłustych kontraktach w pierwszym zespole z pewnością gorszy nie będzie, a właściwie nigdy gorszy nie był. odpowiedz

bum - 54 minuty temu, *.co.uk @Egon:

To samo napisałem pod innym artykułem!

Czysta prawda ! odpowiedz

bum - 4 godziny temu, *.co.uk I lecimy z promocją następnych talentów....

odpowiedz

