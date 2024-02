Qendrim Zyba znalazł się w wyjściowym składzie na spotkanie 1/16 finału Ligi Konferencji Europy z Molde FK. Będzie to debiutanckie spotkanie 23-latka w barwach stołecznego zespołu.

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

Krzychu66 - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl Nie mają kim grać po ostatnich super transferach .... w drugą stronę. odpowiedz

LLL - 58 minut temu, *.229.44 A inni zawodnicy którzy trenowali przez cały okres przygotawań nie mieli nic przeciwko?Nie będzie fermentu?A gdzie się podziało nic za darmo i na miejsce w pierwszym składzie to trzeba zapracować? odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl I bardzo dobrze, niech debiutuje. Oby tylko coś pokazał w tym meczu. Powodzenia! odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nie za wcześnie? A gdzie mityczny okres aklimatyzacji? odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl No zobaczymy, pierwsze wrażenie często się mówi jest najlepsze! Jazda pokaż klase L odpowiedz

Tutti Frutti - 1 godzinę temu, *.tvksmp.pl Musi być strasznym ogórkiem, skoro w takim meczu debiutuje w wyjściowym składzie. Na pewno trener nie chciał jego transferu (dwa razy sarkazm. Dla mniej spostrzegawczych) odpowiedz

BRL - 1 godzinę temu, *.chello.pl No to nieźle, jak w takim meczu z debiutantem wychodzimy. odpowiedz

Badi - 1 godzinę temu, *.248.18 Powodzenia tylko nie spie...ol tego meczu odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.