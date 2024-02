Josue: Jesteśmy drużyną i musimy grać razem

Czwartek, 15 lutego 2024 r. 21:45 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / TVP Sport

- W pierwszej połowie straciliśmy szybko trzy gole, których nie powinniśmy stracić jako zespół. Ważne, że w przerwie przedyskutowaliśmy, jak być lepszą drużyną w drugiej części. Jeśli jesteśmy drużyną, to musimy grać razem. Pokazaliśmy swój charakter, gdy byliśmy przy piłce - powiedział po porażce z Molde kapitan Legii, Josue.









- Molde jest naprawdę dobrym zespołem. Dobrze grali w pressingu. To ja, jako kapitan, muszę pierwszy pokazywać charakter i swoje umiejętności. Inni zawodnicy również, ale ja muszę być dla nich wzorem. W drugiej połowie pokazaliśmy, czym jest Legia. Pokazaliśmy, jak chcemy grać zespołowo, że chcemy zdobywać bramki i udało nam się dwukrotnie trafić do siatki, a mogliśmy zdobyć ich jeszcze więcej. Awans wciąż jest możliwy, a my musimy zamknąć ten rozdział w rewanżu.



- Tu nie chodzi o wyjaśnienia, tylko o piłkę nożną, a w niej trzeba zdobywać jak najlepszy wynik. Na każde spotkanie wychodzimy z głowami skupionymi na zwycięstwie i czasami wygrana jest możliwa, a czasem nie. W tego typu meczach, w europejskich pucharach, jako drużyna mamy momenty, w których nie pokazujemy się z najlepszej strony. Inni przeciwnicy są również mocni. Możemy się tylko uczyć z takich momentów. Również młodzi zawodnicy mogą się poduczyć czegoś na takich europejskich doświadczeniach. Zawsze musimy się poprawiać, uczyć się na błędach, tak jak było w dzisiejszym meczu.



- Wiedzieliśmy przed meczem, że Molde jest dobrą drużyną, że dobrze przechodzą z obrony do ataku i mają szybkich napastników. Wychodzą z szybkimi kontratakami i robią to niezwykle dobrze. Niestety, pozwalaliśmy im na te szybie przejścia. Wszystkie bramki, które strzelali, były podobne, właśnie opierające się na tych szybkich przejściach.



- To nie jest tak, że jeden zawodnik wygra, a drugi przegra. Jesteśmy drużyną, przegrywamy razem i musimy grać razem. Nadal się tego uczymy. Dziś przegraliśmy 2-3, ale wciąż możemy awansować. Teraz przed nami ważny mecz w lidze. Jeżeli chcemy osiągnąć wyznaczone cele, w niedzielę musimy wygrać.