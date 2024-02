200 legionistów dopingowało w Molde [VIDEO]

Piątek, 16 lutego 2024 r. 01:31 Woytek, źródło: Legionisci.com

Ok. 250 kibiców Legii mimo zakazu wyjazdowego nałożonego przez UEFA wyruszyło w środku lutego do Norwegii. Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe nie wszystkim udało się dotrzeć do Molde. W dniu meczu jeden z samolotów został odwołany, a drugi zawracał do portu startowego z powodu złych warunków atmosferycznych.









Fanatycy nie byli pewni, czy uda im się wejść na 11-tysięczny Aker Stadion. Ostatecznie Norwegowie nie robili problemów i 200-osobowa grupa mogła obejrzeć spotkanie 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Już na samym początku legioniści zaznaczyli swoją obecność głośnym "Jesteśmy zawsze tam!". Mecz nie cieszył się dużym zainteresowaniem, bo na trybuny przybyło tylko 4 tysiące osób, więc zajęta była mniej niż połowa dostępnych miejsc. Kibice ze stolicy Polski przez całe spotkanie nie żałowali gardeł i mimo niekorzystnego wyniku czas wspierali swoich ulubieńców skandując m.in. "Legia walcząca, Legia walcząca do końca". Po fatalnej pierwszej połowie można było mieć duże wątpliwości, czy nie jest to ostatni wyjazd w tej edycji europejskich pucharów. Na szczęście drugie 45 minut było o niebo lepsze i po bramkach Josue i Augustyniaka wiara w końcowy sukces wróciła.



Po meczu piłkarze podziękowali za obecność i usłyszeli jasny przekaz: "Tylko zwycięstwo, w Warszawie tylko zwycięstwo!".



Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z dopingiem.