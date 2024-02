Komentarze (32)

Mike - 24 minuty temu, *.centertel.pl Wtopili kupon. Jak nie wygrać z anonimowa wiocha a dałem na 2 szansę połowa i koniec koniec z obstawianiem Legii każdy wynik z Wami możliwy kwa.Ujemny bilans jeszcze z nimi jak z Nieciecza na co ta kasa idzie. odpowiedz

Zoooooo - 43 minuty temu, *.plus.pl Legia się puszcza, miodek zadowolony kasa się zgadza kupa kibiców na meczu, wynik nieważny, to nie o to chodzi, kasakasa misiu kasa odpowiedz

Krzysztof - 44 minuty temu, *.centertel.pl Do wyrzucenia wszyscy odpowiedzialni za transfery do Legii.

Oczekiwany Burch,podobno błyskotliwy Japończyk,Kramer super King,super Hiszpan z J.B.,Kolumbijczyk perła futbolu...

Tobiasz do rezerw aby ochłonąć od zawrotnej kariery,Rosołek jesteś tragiczny ale w tym meczu uratowałeś nam remis.

Legia...już się martwię o mecz z Molde.

Dzisiaj powinniście ludziom zwracać za bilety pracownicy Legii Warszawa. odpowiedz

ksieciunio - 55 minut temu, *.chello.pl przej............ majtra popaprańcy - tak się przegrywa majstra:) ale chyba z gry nam się nie nnależy, męczyć się z piłkarzami z pierdziszewa dolnego////////,,,,,,,,,,,,,,, i .............. Roslołek OUT

odpowiedz

KowaL - 35 minut temu, *.vectranet.pl @ksieciunio: majster to jest na poznańskiej wsi słowniczku, tu jest Warszawa i tu jest Mistrz odpowiedz

Pit - 58 minut temu, *.net.pl Szkoda czasu na tych kopaczy, wstyd! odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl SAMOBÓJ ROSOŁKA daje Legii wyrównanie! :D odpowiedz

Ku………….,WA mom dosyc - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl kto jest właścicielem tego klubu ?

Kto jest dyrektorem sportowym ?

Kto jest trenerem ?

Kim są piłkarze ?



To nie jest Legia !!!! odpowiedz

Lipa - 1 godzinę temu, *.kpn.net Ja mam dość . Dziękuję i dowidzenia . odpowiedz

Malkontent - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Co za leszcze... Brak słów... odpowiedz

Rikki - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jest niedziela jest Rosołek czyli plecy... odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr I tak się przegrywa mistrzostwo a może i nawet szanse na puchary. odpowiedz

Ryszard - 1 godzinę temu, *.orange.pl wstyd odpowiedz

Kristof - 1 godzinę temu, *.ziggo.nl Czekam a z jeszcze Kacperek coś od......i! odpowiedz

Mariol - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr Jakie mistrzostwo? My nawet do pucharów się nie załapiemy. odpowiedz

Xxx - 1 godzinę temu, *.com.pl Ehhh z taką grą tu nowy trener nic nie wniesie to jest żałosne odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Wcale mnie nie dziwi ten wynik. Ile to już takich meczów u siebie przegraliśmy z takimi tuzami jak Podbeskidzie, Stal Mielec,Watra czy Termalika.

283 podania w poprzek i do tyłu. 11 rzutów różnych z których jak zawsze nic nie wynika. 3 celne strzały z czego jeden to bardziej podanie do bramkarza niż strzał. odpowiedz

Huwdu - 54 minuty temu, *.btireland.net @Darek: dokladnie jak piszesz...gra bez tempa człapanie po boisku, brak pomyslu na gre, beznadziejne rzuty rozne...brak wykonczenia, strzaly lub pseudo strzaly miernych napastnikow odpowiedz

Kibo(L)maWygnaniu - 2 godziny temu, *.versanet.de Kiedy nowy trener ? odpowiedz

artic - 47 minut temu, *.t-mobile.pl @Kibo(L)maWygnaniu: Pewnie jak loczek będzie dalej właścicielem to nigdy :) poco mu Papszun żeby mu sie wpier...do ustalania składu he he he .



odpowiedz

Jurek - 2 godziny temu, *.inetia.pl Jest dobrze, grają swoje. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Co za barany beznadziejne....zygac się chce na te padlinę wszędzie na boisku odpowiedz

Guny - 2 godziny temu, *.229.8 Cała formacja obronna w tym sezonie to po prostu kryminał. Nieważne kto w niej gra... odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Guny: Trudno się nie zgodzić. odpowiedz

Korda - 2 godziny temu, *.orange.pl Burch do wyj..... w trybie pilnym odpowiedz

robal - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Akurat w tym meczu przydałby się Pekhart przy takiej ilości rzutów rożnych i dośrodkowań. Dzwie się bardzo ,że trener tego nie widzi. Kramer to nie jest piłkarz na atak pozycyjny odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Kramer to jednak Paralityk.

Az strach sie bac co by bylo gdyby Legia miala dzis odpowiedniego napadziora, jak np Nikolic, i powaznego trenera, jak np Jens Gustafsson. O bramkarzu nie wspomne... odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Krzeszczu: To, że lepiej być młodym, bogatym i zdrowym wiadomo nie od dziś... :) odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Jest nadzieja, bo zaczynamy w dziesiątkę (w czwartek wyszliśmy w dziewiątkę). odpowiedz

Producent ręczników - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Gwiazdą meczu będzie nasz bohater Lobiasz. Przewiduję, że popisze się jedną z takich fenomenalnych interwencji.

1 - Puszcza (nie klub) piłkę pod pachą po lekkim, płaskim strzale gdzie wystarczy inaczej ułożyć łokieć na ziemi.

2 - Odbija piłkę przed siebie po przeciętnym strzale i rywal dobija gdzie wystarczyło odbić w bok i byłoby po akcji.

3 - Po dośrodkowaniu rywala mija się w powietrzu z piłką żle oceniając jej lot i rywal wbija piłkę do pustej bramki.

4 - Wpuszcza typowego "szczura", lekki, płaski strzał po ziemi tuż obok nogi gdzie wystarczyło szybciej zareagować nogą.

5 - Wychodzi za daleko od bramki i dostaje piłkę za kołnierz.

6 - Podaje wprost pod nogi rywala i ten wykorzystuje sytuację "sam na sam".

Ja osobiście typuję pkt 5, bo już dawno nie było typowego "kołnierza" ale może być jeszcze inna forma popisowej interwencji Lobiasza której nie wymieniłem, możliwości jest wiele. Mecz zakończy się remisem 2-2, a oprócz wybryków Kacperka zobaczymy też show w wykonaniu drugiej naszej wielkiej gwiazdy Roskołka. odpowiedz

MonsteR (L) - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11.

Hładun

Jędrzejczyk ... Burch ... Ribeiro

Wszołek ... Augustyniak ... Kapustka ... Morishita

Josue ... Kramer ... Gual

LEGIA Mistrz !!!

3:0 odpowiedz

R - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @MonsteR (L): a co mi po twojej 11 ? Jak jest w du...ę już odpowiedz

