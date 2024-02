Runjaić: Walka o mistrzostwo będzie do ostatniej kolejki

Uważam, że walka o mistrzostwo będzie trwać do ostatniej kolejki. Pozostało jeszcze wiele spotkań i każdy mecz jest ważny. Wiemy o tym i będziemy kontynuować naszą pracę, aby być w pełni skoncentrowanym na następne spotkanie. Chcę wygrywać wszystko, co możliwe. To nasz cel i nasza w tym praca, żeby przygotować zespół do realizacji tego celu. Myślę, że nasi zawodnicy zasługują na wsparcie w czwartek. Osiągnęliśmy razem wiele i jesteśmy zespołem, który ma realne szanse awansować. Niech ogień zapłonie w czwartkowy wieczór. Czy europejskie puchary wpływają na naszą postawę w lidze? Tak, ale to normalne. Podróże, mecze, to kosztuje zdrowie, to inwestycja sił. Jednak to towarzyszy każdej ekipie, która gra w europejskich pucharach. Co nie zmienia faktu, że oczywiście rozgrywki ligowe są priorytetem. W Europie nie można kalkulować, tylko trzeba postawić wszystko na jedną kartę. Ja jako trener, my jako klub, mamy wiele celów. Chcemy wygrywać w dobrym stylu i chcemy pokazywać dobrą energię na boisku. Chcemy, żeby kibice mogli się identyfikować z naszą postawą. A tych celów jest jeszcze więcej, bo przecież są transfery, zarabianie... Jednak jesteśmy na dobrej drodze, żeby każdy z celów zrealizować. Nie chcę spekulować nt. rozgrywek ligowych, ale podobne priorytety mają Raków, Lech, Jagiellonia czy Śląsk. Także presja będzie rosnąć... Jednak widzę ten zespół każdego dnia na treningach i postawa napawa optymizmem w kontekście reszty sezonu. Nie myślę o transferze do klubu przed zamknięciem okienka. Komunikacja wewnątrz jest jasna i mamy podobne spojrzenie. Zobaczymy, co się stanie, ale najważniejsza jest koncentracja na następnym meczu.

Kosta Runjaić (trener Legii): Oczywiście, nie lubię takich wyników, jak dziś, a także stylu, jak do tego doszło. Na pewno nie jestem szczęśliwy i czuję rozczarowanie, ale tak czasem bywa w piłce. Nie chcę zbytnio debatować na temat tego spotkania, bo to nikogo nie uszczęśliwi. Musimy się zregenerować, bo w czwartek graliśmy ciężkie spotkanie z Molde i tak samo wymagający mecz przed nami.

B. - 7 minut temu, *.play-internet.pl Proszę nie myśleć o mistrzostwie a walczyć o puchary... odpowiedz

Gazownik - 13 minut temu, *.aster.pl To Taki Marcin Najman trenerki odpowiedz

kamil - 16 minut temu, *.38.37 Lech idzie na majstra, a my bez pucharów... odpowiedz

Czarny76 - 19 minut temu, *.. O tym optymizmie i postępach pier...lisz na każdym kroku a ja nic takiego nie widzę.Wrecz przeciwnie.Ale ty wiesz lepiej odpowiedz

Stary po.eb - 21 minut temu, *.play-internet.pl To prawda, ale my w tej walce udziału brać nie będziemy. Nie można tracić punktów w takich meczach. odpowiedz

Rarytas - 32 minuty temu, *.vectranet.pl Zwykły gamon. Zajebiście że wygraliście kilka meczy w europie. Ale puchar zawaliliście, ligę zawalicie. W Europie będzie Jaga, Lech, rakow i odpadną przed grupami. Zawalając ligę poza promowaniem piłkarzy taka liga konferencji ch.ja daje odpowiedz

lopezzz - 36 minut temu, *.inetia.pl Mizerny trenerze - Co ty żeś zrobił z naszym klubem ??? odpowiedz

Gazownik - 40 minut temu, *.aster.pl Wez ze soba Rosolka i paszoł won. Z tobą niczego nie zdobędziemy a na pewno już nie mistrzostwa Polski ktore powinno być OCZYWISTOŚCIĄ. Pseudotrenerzyno odpowiedz

zo - 45 minut temu, *.centertel.pl 'chcemy wygrywać w dobrym stylu "

Ha, ha o jaki stylu on mówi? Stylu to niema odkąd Runjaic jest w Legii odpowiedz

FOREVER LEGIA - 57 minut temu, *.play-internet.pl Ta-między Śląskiem a Jagiellonią chyba,bo my to już mamy pograne.Jak pragnę zdrowia,oni na serio mają karteczki/promptery i po meczu,adekwatnie do wyniku pyertolom to samo,co kolejkę.Ja im tam w nic nie wierzę,bo to szkoła arcykłamcy mioduskiego,więc muszą "kolorować rzeczywistość",co by na trybunach "wiatr nie hulał w prześwitach". odpowiedz

Kkk - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jakie mistrzostwo, o czym Ty mówisz. Jesteście słabi i tyle. Mioduski zniszczył Legię! odpowiedz

Dramat - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wyż ty już wypi.... razem z tym tobiaszem i rosołkiem odpowiedz

Mg - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Mówi jak był z chatu gpt, sztucznej inteligencji, czyli okrągłe słówka i w kółko tak naprawdę to samo. odpowiedz

Echhh - 1 godzinę temu, *.188.165 Na pewno, ale chyba w Anglii. odpowiedz

Tragedia/Dramat - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Będzie ale chyba bez nas odpowiedz

Pjoter - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Walka?? Walka to klub z Zabrza,mieli kiedyś niezły boks. Człowieku,o czym ty mówisz?? Darujmy sobie mistrza w tym sezonie... odpowiedz

hulk - 1 godzinę temu, *.chello.pl Niestety zwłaszcza wyrwanie Slisza jest odczuwalne. Elitim się stara ale lipa, Augustyniak jakoś lepszy bardziej z przodu. Wyrwa w 3ech dotychczasowych meczach jest niestety widoczna. To nie jest wina trenera. odpowiedz

Rob - 1 godzinę temu, *.as45177.net ciagle to slyszymy tak czasem bywa, chyba tak czesto bywa w pilce ktora gra Legia powinien powiedziec odpowiedz

Wyżej z tymi przegrywanie nie podskoczymy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Gonić tego nieudacznika on ma to w genach razem z tym drugim od pięknych opowieści pinokia2 odpowiedz

beton - 1 godzinę temu, *.chello.pl tak, walka będzie trwać do końca, ale hipokryto już bez naszego udziału. Nie wyobrażam sobie, że gramy padaka z "wielkim" Molde i "galaktyczną" Puszczą a smyrniemy całą piątkę, która jest przed nami. Pięknie by było, ale.........pobudka ! to był tylko sen. odpowiedz

Robert Z - 1 godzinę temu, *.comcast.net Trenera nie zmienia się co sezon o ile nie katastrofy ! A takiej nie ma…Trener gra zawodnikami jakimi dysponuje a nie wirtualnie wypożyczonymi z ligi angielskiej….BRAKUJE rasowego , agresywnego, z intuicją napastnika…Gual to klaun…! odpowiedz

WdW - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Robert Z: dobry trener powinien grac zawodnikami którzy sa aktualnie najlepsi a nie tymi którymi mu prezes każe grać żeby ich wypromować ,wyniki powinny byc najważniejsze dla dobrego trenera a nie jakies promowanie i układziki z prezesem odpowiedz

Remino - 2 godziny temu, *.orange.pl Odejdź chłopie i zabierz Tobiasza! odpowiedz

PLK - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Remino: sam odejdź i nic więcej nie pisz!!! odpowiedz

hahaha - 1 godzinę temu, *.getfiber.pl @Remino: On sam nie odejdzie poczeka na zwolnienie - marki liczyć umie . odpowiedz

Robert Z - 2 godziny temu, *.comcast.net Sami specjaliści tutaj się wypowiadają…????

Jak przyszłoby co do czego to nie wiedzą w którą stronę piłka leci…

Trzeba wygrać w czwartek ..to tyle odpowiedz

Przemek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Myślę, że Kosta już nawet nie między słowami chce nam powiedzieć smutną dla nas prawdę : Panowie z pustego to i Salomon nie naleje ... Włożył do gabloty 2 trofea , zapewnił klubowi prawie 25 mln Euro ( kasa z LK , Maik, Slisz , Muci) i biorąc pod uwagę jaką ma kadrę i ilu z niej odeszło wartościowych graczy to może rozłożyć ręce. Krytykowałem go mocno wielokrotnie , ale z szerszego punktu widzenia to jego praca i jej efekty muszą być oceniane wysoko. Nie mamy kadry na 2 fronty i takie wpadki zdarzają się nam i pewnie będą nadal zdarzać co kilka spotkań więc wiara w MP jest oparta na naszej miłości do Legii ( plus słabości i nieprzewidywalności ligi ) a nie na realnie istniejących podstawach. Jeżeli z kadry odchodzą zawodnicy stanowiący o jej sile i nie są dokupowani gracze na wysokim poziomie , od razu gotowi do gry to oznacza to spadek jakości co było dzisiaj szczególnie widoczne. Jeżeli przejdziemy Molde to ten problem będzie się dalej nawarstwiał bo znowu wpadniemy w kołowrotek pucharowy nie mając na to odpowiedniego składu personalnego. Obecnie więc zalecałbym ochłonięcie i tonowanie nastrojów względem Kosty - teraz piłeczka jest po stronie dyrektora Zielińskiego i przede wszystkim właściciela Mioduskiego. Podejrzewam jednak, że z ich punku widzenia jest to doskonały sezon i inwestowanie teraz 3-5 mln euro w nowych graczy ( według mnie minimum tyle powinno pójść na transfery gdybyśmy byli normalnym klubem) jest bez sensu. Po co ryzykować jak kasa się zgadza, wystarczy skończyć w pierwszej trójce a kibice i tak pobiją rekord frekwencji. odpowiedz

L fan - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Przemek:

Zgadzam się z Tobą. Minimalizm Mioduskiego zemści się niebawem

Z pustego Salomon nie naleje odpowiedz

eMKa - 1 godzinę temu, *.. @Przemek: bardzo sensowny komentarz. Nie ma napastnika. Josue sfrustrowany nie ma z kim grać. W obronie nerwowość. odpowiedz

Eduardo - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl Zgadzam się z trenerem. Walka o mistrzostwo będzie do ostatniej kolejki. Szkoda tylko ze Legii w tej walce nie bedzie odpowiedz

PLK - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Eduardo: też tak pomyślałem...

Pzdr. odpowiedz

Czesiek - 2 godziny temu, *.aster.pl Do ostatniej kolejki? Jak tak dalej będzie, to niekoniecznie. odpowiedz

Sasza - 2 godziny temu, *.chello.pl Najczęściej powtarzane przez Kostę słowo: chcemy, chcemy, chcemy... W kółko to można powtarzać i g... z tego nie wynika. Wy chcecie, ale nie umiecie, na czele z tobą trenerze. I dlatego tak to wygląda. odpowiedz

jarekk - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl Chlopie, ty bredzisz. Z Pogoni cie pogonili to teraz tutaj wstawiasz farmazony. odpowiedz

bronek49 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl trenerku co za bzdury wygadujesz ty już tu nic nie zrobisz bo twoje możliwości trenerskie już się wyczerpały najwyższy czas żeby się rozstać z tobą my nawet w czwórce się nie załapiemy odpowiedz

Wolf - 2 godziny temu, *.virginm.net Nie jestem za częstym zmienianiem trenerów,ale z tym panem wyższego pułapu już nie przeskoczymy. Tak samo było w Pogoni jak ich trenował. A i w sumie piłkarzy też mamy jakich mamy też pewnego poziomu niektórzy nie przeskoczą. odpowiedz

L fan - 2 godziny temu, *.chello.pl Korpo trener w korpo Miodka rzyg odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.chello.pl Zero pomysłu na gre. Chcemy trenera! odpowiedz

Arecki - 2 godziny temu, *.vectranet.pl PP przegrany MP przegrywamy LK odpadamy..... Trenerze Kosta pakujemy się.... Tylko pytanie ? Co DALEJ? odpowiedz

Andrzej - 2 godziny temu, *.99.117 Zawsze jakies druzyny walczą do końca o mistrzostwo.

Od 24.09 Legia u siebie jedno zwyciestwo na 6 spotkan.

Coś się skończyło i czas na zmiany w tym trenera.

Liczenie ze w kolejnym meczu będzie lepiej to niestety tylko pompowanie emocji i wielkie rozczarowanie. Myślałem ze po zimie coś się zmieni ale niestety dramat.



To co było dzis to nawet ciężko opisać bo takich wulgaryzmów nie ma. Josue i Elitim dzis to tak jakby celowo podawali aby tylko wkur, ciężko zrozumiec brak celności podan. odpowiedz

Koń pod giertychem - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Legio zmień trenera odpowiedz

KAMIL - 2 godziny temu, *.com.pl złotoustny i jego pier...lenie już dawno nudne się stało i nawet głuchy ma go dość , zero progresu odpowiedz

Rytm - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kosta out!

odpowiedz

bolo - 2 godziny temu, *.net.pl z taka gra i jej skutecznościa to o mistrzostwie można pomarzyć co jedynie... panie trenerze... max 5-6 miejsce... odpowiedz

Koń pod giertychem - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Legio zmień trenera póki jeszcze jest czas. odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.heldenvannu.net Weź spie...alaj do shalke odpowiedz

Adi - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Tak mówić to możesz sobie w Pogoni niemiecki partaczu. Dawać już tego Papszuna. odpowiedz

Mariol - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @Adi: A kto to jest ten cały Papszun? odpowiedz

Krzysztof - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kosta R.

Filozofia Piłki Kopanej.

Dzieła Zebrane.

Tom 7

Rozdział trzeci.

Strona 90... odpowiedz

AdamJ - 2 godziny temu, *.chello.pl Daje się zauważyć brak elastyczności Runjaicia, jego niezdolność do dostosowywania się do przeciwnika, a przecież nie mamy składu, który może "grać swoje" z każdym przeciwnikiem. Przypominam, że bramka z Ruchem, która dała nam zwycięstwo, padła po kontrataku, a nie ataku pozycyjnym. Kolejnym czynnikiem obciążającym Runjaicia jest kompletna nieskuteczność po stałych fragmentach - a to przecież rzuty rożne i wolne są "kamieniami", którymi można wybijać szyby w oknach autobusów... odpowiedz

Robert Z - 2 godziny temu, *.comcast.net @AdamJ: niestety nie ma dobrej klasy napastnika…to nie jest wina trenera…najpierw trzeba odsunąć od gry Guala…to klaun, bez jaj…przegrywa mnóstwo pojedynków. Legia miała sporo okazji które wypracowała ale brakowało „..trochę szczęścia.

Wszystko jest jeszcze do wygrania odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.waw.pl ...ale już bez naszego udziału. odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl To jak to naprawde z tym Tobiaszem jest przezes każe go wystawiać czy to decyzje trenera są??? odpowiedz

A trener Czesław usiadł i zapłakał. - 2 godziny temu, *.inetia.pl Ciężko jest zdobyć Mistrzostwo, jeśli zdobywa się dwa punkty w dwumeczu z drużyną ze strefy spadkowej. odpowiedz

hipek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Walka o mistrzostwo pewnie będzie trwała do ostatniej kolejki, ale wygląda na to, że bez naszego udziału. odpowiedz

Eddie - 2 godziny temu, *.autocom.pl o co już wiesz jak wszystko jest ustalone odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 2 godziny temu, *.telefonica.de Kosta pajacyku mioduskiego powiedz w końcu publicznie prawdę jak jest .

Wtedy nie będziesz obrażany odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.chello.pl Jakie drużyny w walce o Mistrza Kosta ma na myśli? Ciężko się połapac w tym klepaniu pierdolet przed i po meczowych.....pana Słabo widzącego bez okularów na nosie odpowiedz

L fan - 2 godziny temu, *.chello.pl Stul pysk pseudo trenerzyno odpowiedz

