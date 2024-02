Konferencja pomeczowa

Tułacz: Chcieliśmy utrudnić Legii grę ofensywną

Niedziela, 18 lutego 2024 r. 17:40 Fumen, źródło: Legionisci.com

Tomasz Tułacz (trener Puszczy): Zacznę od podziękowań, które należą się kibicom. Dziś mieli przyjemność oglądać nasze zmagania, dopingowali nas cały czas. Gratuluję moim chłopakom postawy oraz determinacji w działaniach taktycznych. Szczególne słowa pochwały należą się za pierwszą połowę. Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale przede wszystkim chcieliśmy utrudnić rywalowi zadania ofensywne i to się udało. W drugiej połowie graliśmy za nisko. W efekcie Legia miała więcej miejsca i potrafiła to wykorzystać.



Na pewno szkoda naszej szansy na 2-0, gdy Craciun uderzył nad bramką. Niemniej jednak zdobyliśmy punkt i mam nadzieję, że będziemy zdobywać ich coraz więcej, co pozwoli utrzymać się w ekstraklasie. Natomiast Legii życzę zwycięstwa i awansu do kolejnej rundy Ligi Konferencji Europy w najbliższy czwartek.