Legia 96-81 Trefl

PP: Koszykarze Legii w finale!

Sobota, 17 lutego 2024 r. 17:05 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu półfinałowym Pucharu Polski Legia Warszawa wygrała z Treflem Sopot 96-81! W niedzielnym finale, 18 lutego o godz. 17:30, legioniści zmierzą się ze zwycięzcą pary Anwil Włocławek - Stal Ostrów Wielkopolski.









Obydwa zespoły przystępowały do półfinałowego starcia w koszykarskim Pucharze Polski po przekonujących zwycięstwach w poprzedniej rundzie. Legia pewnie wygrała ze Startem Lublin różnicą niemal trzydziestu punktów. Legioniści zdominowali swojego rywala w drugiej połowie. Z kolei Trefl pokonał zespół King Szczecin – aktualnego mistrza Polski. To spotkanie zakończyło się wynikiem 85:65 dla Trefla. Mecz półfinałowy rozgrywany w hali w Sosnowcu zapowiadał wielkie emocje.



Pierwsza kwarta przyniosła wysoką intensywność gry z obu stron. Po trzech minutach Legia osiągnęła siedmiopunktową przewagę. W pierwszych chwilach spotkania 8 punktów zdobył Loren Jackson ze stołecznej drużyny, w tym dwukrotnie trafiając za trzy. Trefl nie odpuszczał, ale prowadzenie Legii się utrzymywało. W połowie kwarty efektowną kontrą popisał się Christian Vital, chwilę potem Trefl odpowiedział celną trójką. Tempo gry było bardzo wysokie, zawodnicy podejmowali wiele prób rzutów. Po stronie Trefla aktywny był Aaron Best. To właśnie Kanadyjczyk półtorej minuty przed końcem kwarty dzięki dwóm udanym akcjom doprowadził do remisu po 18. Chwilę później Mikołaj Witliński po dobrej akcji podkoszowej dał prowadzenie koszykarzom z Sopotu. Legia wyrównała, ale pół minuty przed końcem Jakub Schenk ustalił wynik kwarty na 22:20 dla Trefla.



Na początku drugiej kwarty trwała twarda wyrównana walka obu drużyn. Legia i Trefl wymieniały się kolejnymi ciosami. Celnie rzucali Jackson dla legionistów i Geoffrey Groselle dla ekipy z Sopotu. Po rzucie Jarosława Zyskowskiego przewaga pomorskiej drużyny wzrosła do czterech punktów, ale chwilę później Cowels odpowiedział celną trójką i zmniejszył straty warszawiaków. Niedługo potem Jackson i Kolenda wyprowadzili Legię na prowadzenie 31:28. W połowie kwarty nie brakowało fauli, w tym analiz wideo ze strony sędziów. Sześć minut przed końcem pierwszej połowy Legia wykorzystała limit fauli, a zespół z Sopotu miał na koncie cztery przewinienia. W tym momencie Holman rzutem za trzy powiększył przewagę swojej drużyny do pięciu punktów. Zniwelował ją Jarosław Zyskowski, który trafiał za dwa i z rzutów wolnych, pokazując się w drugiej połowie kwarty jako najbardziej aktywny koszykarz Trefla. Dwie minuty przed końcem Trefl doprowadził do remisu. W końcówce Legia wyszła jednak na prowadzenie, do czego przyczynili się między innymi Jackson i Holman efektownymi trójkami. Do przerwy 51:47 dla Legii.



W trzeciej kwarcie spotkania Trefl starał się odwrócić losy meczu, jednak graczom z Sopotu brakowało skuteczności, zwłaszcza w drugiej połowie tej odsłony. Legia utrzymywała kilkupunktowe prowadzenie. Swoją zasługę mieli w tym dobrze punktujący Holman i Jackson. Ten ostatni na cztery minuty przed końcem kwarty miał na koncie 22 punkty. Holman z kolei zanotował 13 punktów i 5 zbiórek. Dokładnie trzy i pół minuty przed końcową syreną po nieudanym rzucie graczy z Sopotu Michał Kolenda po akcji podkoszowej zyskał dwa rzuty wolne. Wykorzystał oba, a Legia prowadziła 65:57. Co więcej, Zieloni Kanonierzy mieli na koncie tylko dwa przewinienia przy wykorzystanym limicie ze strony ich rywali. Gracze Trefla mimo prób nie trafiali. Cowels w końcówce po raz trzeci w tym meczu rzucił celnie za trzy i przewaga Legii urosła do 11 punktów, a niedługo potem po wykorzystanych przez niego wolnych – do trzynastu. W ostatnich sekundach Trefl nieco zmniejszył straty.



Przed ostatnią odsłoną półfinałowego pojedynku warszawska drużyna prowadziła 72:64. Sopocianie w pierwszych fragmentach czwartej kwarty nie odstawiali łokci. Widzowie w Sosnowcu obserwowali kolejne faule. Tylko przez pierwsze 15 sekund Trefl zanotował dwa przewinienia. Ozdobą początkowych momentów tej kwarty była efektowna asysta Vitala do Holmana i równie efektowny wsad tego ostatniego. Legia w pierwszych minutach dominowała, w pewnym momencie legioniści prowadzili 11:0 w kwarcie. Przewaga Zielonych Kanonierów sięgnęła dwudziestu punktów. Dobrą grę pokazywali Holman i Cowels, asysty zaliczał Vital. W końcówce meczu utrzymywała się kilkunastopunktowa przewaga warszawiaków. Ostatecznie Legia wygrała 96:81 i pewnie awansowała do finału Pucharu Polski.



Najbliższe ligowe spotkanie stołeczny zespół rozegra 2 marca o godz. 19:30 z Twardymi Piernikami Toruń.



PP: Legia Warszawa 96-81 Trefl Sopot

kwarty: 20-22, 31-25, 21-17, 24-17



Legia:

A. Holman 24 (4)

3. L. Jackson 23 (4)

23. M. Kolenda 12 (1)

1. C. Vital 11

8. J. Sobin 3

---

18. R. Cowels III 17 (4)

42. M. Ponitka 4

91. D. Wyka 2

4. M. Wieluński 0

14. G. Kulka 0

15. A. Linowski 0



Trefl:

3. A. Best 15 (2)

81. A. Van Vliet 15 (3)

32. G. Groselle 12

25. B. Varadi 5 (1)

5. J. Musiał 0

---

15. J. Zyskowski 14

12. M. Witliński 10

55. J. Schenk 10 (1)

0. P. Scruggs 0

1. A. Barnes 0

6. F. Gurtatowski -

9. W. Jaszczerski -





Komisarz: M. Ćmikiewicz

Sędziowie: M. Kowalski, Ł. Jankowski, B. Kucharski



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz