Na stadionach: Ciągle trwa miejska gra

Wtorek, 20 lutego 2024 r. 14:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatni weekend rozegrano derby Łodzi, których gospodarzem był Łódzki Klub Sportowy. Gospodarze zaprezentowali dwie oprawy, z których szczególnie "miejska gra" - rozwijana partiami sektorówka - została przygotowana niesztampowo. Widzewiacy przybyli na stadion lokalnego rywala przemarszem i zaprezentowali dobrze przygotowaną choreografię - "Rozpalamy ogień na nowo...".









Komplet biletów na wyjazd do Białegostoku rozprowadził Lech, a Jagiellonia pokazała oprawę "Jagiellonia Pany". Widoczny spadek frekwencji na stadionie Śląska Wrocław - zapewne ze względu na mniej atrakcyjnego piłkarsko przeciwnika. O wiele skromniej niż tydzień wcześniej prezentowali się chorzowianie na kolejnym meczu na Stadionie Śląskim. Fani Korony mogli pojawić się w Zabrzu, pomimo braku otwartej klatki na stadionie Górnika.



Fani Wisły Kraków pojawili się ze Slovanem Bratysława (z flagą) na wyjazdowym meczu ze Sturmem Graz. Z kolei Hutnik Kraków wspierał Magdeburg podczas spotkania z Herthą Berlin. Fani Legii, pomimo zakazu od UEFA, w ok. 250 osób pojawili się w norweskim Molde.



Ekstraklasa:



ŁKS Łódź - Widzew Łódź (907)

Derby Łodzi z udziałem fanów obu ekip oczywiście były najciekawszym kibicowsko widowiskiem ostatniego tygodnia. ŁKS zaprezentował dwie choreografie. Pierwsza z nich to kilkuetapowa prezentacja "miejskiej gry" (z rozwijaną malowaną sektorówką z hasłami "Wynik gry jest znany - ŁKS Pany; Nie zaczynaj grać, jeśli boisz się porażki"), z transparentem "Ciągle trwa ta miejska gra". Oczywiście nie mogło zabraknąć piro. Racowisko pojawiło się także do drugiej prezentacji gospodarzy - malowanych, wycinanych sektorówek, transparentu "W centrum Łodzi sprawa jasna - łódzki K.S. władcy miasta". Widzewiacy, którzy w sektorze gości wywiesili flagę CSKA Moskwa, zaprezentowali pasy materiału przedstawiającego kibica, w którego dłoniach płonie ogień. Całość uzupełnił transparent "Rozpalamy ogień na nowo..." oraz racowisko.



Jagiellonia Białystok - Lech Poznań (833)

Białostoczanie zorganizowali wspólny przemarsz na stadion w asyście rac. Na trybunach zaprezentowali malowaną sektorówkę z diabłem, transparent "Jagiellonia pany", a także racowisko. Na stadionie 17,1 tys. widzów. Lechici przyjechali w 833 osoby.



Śląsk Wrocław - Stal Mielec (339)

Stal do Wrocławia przyjechała w 339 osób, w tym Czarni Jasło (17). Po stronie wrocławian frekwencja słabsza niż na ostatnich meczach - 12,6 tys. widzów.



Zagłębie Lubin - Cracovia (330)

Cracovia w Lubinie zameldowała się w 330 osób, z kilkoma flagami, w tym debiutującym płótnem "Cracovia Hooligans".



Górnik Zabrze - Korona Kielce (330)

Na poniedziałkowym meczu w Zabrzu pojawiło się 11,5 tys. kibiców. Chociaż podczas budowy czwartej trybuny kibice gości w Zabrzu nie są wpuszczani, Koroniarze mogli liczyć na specjalne względy - wszak wcześniej sami chętnie oferowali zabrzanom większą pulę biletów na mecze w Kielcach. Przyjechali w 330 osób, w tym Naprzód Jędrzejów (2).



Raków Częstochowa - Piast Gliwice (200)

Gospodarze z transparentami: "Matyjaszczyk i Marszałek = zwykłe farmazony. Obiecują stadion, bo zbliżają się wybory" i "Trzymamy stronę rolników. Je...ć unijnych polityków". Piast przyjechał w 200 osób, z ośmioma flagami, i na wyjeździe prowadził zbiórkę na nowy bęben.



Legia Warszawa - Puszcza Niepołomice ()

Przy Ł3 ponad 21,3 tys. kibiców. Fani z Niepołomic przyjechali w 200 osób i z siedmioma flagami.



Ruch Chorzów - Warta Poznań (20)

Frekwencja na meczu Ruchu na Stadionie Śląskim wyraźnie słabsza niż tydzień wcześniej podczas spotkania z Legią - 13,4 tys. widzów. Warta przyjechała w 20 osób, z dwiema flagami i chorągiewkami.



Radomiak Radom - Pogoń Szczecin (-)

Ponad 7 tys. kibiców na trybunach w Radomiu, którzy musieli przełknąć kolejną wysoką porażkę swojej drużyny. Kibiców gości brak, z powodu braku sektora.



Niższe ligi:



GKS Katowice - Motor Lublin (356)

Motorowcy w Katowicach stawili się w 356 osób, w tym Śląsk (62). Gospodarze ze skromnym młynem.



GKS Tychy - Odra Opole (300)

Górnik Łęczna - Miedź Legnica (12)



Wyjazd tygodnia: 833 kibiców Lecha w Białymstoku

Oprawa tygodnia: Choreo ŁKS-u na derbach z Widzewem



Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Molde:









Legia Warszawa na meczu z Puszczą Niepołomice:





Puszcza Niepołomice na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:





Jagiellonia Białystok na meczu z Lechem Poznań:













Lech Poznań na wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok:









ŁKS Łódź na meczu z Widzewem Łódź:

















Widzew Łódź na wyjazdowym meczu z ŁKS-em Łódź:















Śląsk Wrocław na meczu ze Stalą Mielec:





Stal Mielec na wyjazdowym meczu ze Śląskiem Wrocław:





Ruch Chorzów na meczu z Wartą Poznań:





Warta Poznań na wyjazdowym meczu z Ruchem Chorzów:





Radomiak Radom na meczu z Pogonią Szczecin:





Cracovia na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin:





Raków Częstochowa na meczu z Piastem Gliwice:









Piast Gliwice na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:





Górnik Zabrze na meczu z Koroną Kielce:









Korona Kielce na wyjazdowym meczu z Górnikiem Zabrze:









Stal Rzeszów na meczu z Wisłą Kraków:





Motor Lublin na wyjazdowym meczu z GKS-em Katowice:





Podbeskidzie Bielsko-Biała na meczu z Resovią:





Zagłębie Sosnowiec na meczu ze Zniczem Pruszków:





Znicz Pruszków na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Sosnowiec: