Wyniki Marka Kani na MŚ w Calgary

W Calgary odbyły się mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie szybkim. Panczenista Legii, Marek Kania rywalizację rozpoczął w czwartek późnym wieczorem (polskiego czasu), od sprintu drużynowego. Polakom (poza Markiem startowali Piotr Michalski i Damian Żurek) do strefy medalowej zabrakło sześć setnych sekundy - ostatecznie z wynikiem 1:17.37 min. zajęli piąte miejsce. Zwyciężyli Kanadyjczycy, przed Holendrami, Norwegami i Chińczykami. W piątek wieczorem w Kanadzie rozegrano wyścigi na 500 metrów. Marek Kania, który przed dwoma tygodniami prezentował kapitalną formę, tym razem również jechał bardzo dobrze, z szansami na strefę medalową, ale błąd techniczny przy wyjściu z ostatniego łuku sprawił, że zajął dopiero 18. miejsce, z wynikiem 34,66 sekundy (+0,97s). Legionistę na ostatnich metrach wyprzedził startujący z nim w parze Holender, Janno Botman (34,62s). Zwyciężył Amerykanin, Jordan Stolz z wynikiem 33,69 (nowy rekord toru).

