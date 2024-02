Fani Legii z Woli przygotowali w ostatnim czasie nowy legijny graff. Tym razem jeden ze stołecznych murów został przyozdobiony nazwą wolskiego osiedla Ulrychów, po prawej stronie którego namalowano herb naszego klubu. Przy okazji odświeżono także jedną z wcześniejszych legijnych prac. UZaLeżnieni natomiast na wyjeździe do Molde wykonali jeden nielegal, sławiący nasz ukochany klub.

