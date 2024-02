Poza nim o to wyróżnienie ubiegają się Steven Berghuis (Ajax Amsterdam), Mika Biereth (Sturm Graz) i Albert Grønbæk (Bodø/Glimt). Bramka Josue

W 63. minucie meczu 1/16 finału Ligi Konferencji Europy z Molde FK bramkę zdobył Josue. Gol był bardzo efektowny, co nie umknęło uwadze UEFA, która nominowała trafienie Portugalczyka do bramki tygodnia.

Żmija - 59 minut temu, *.vectranet.pl No to będzie kara… odpowiedz

Aejao - 1 godzinę temu, *.chello.pl ...dziwne ,że nie dali nam kary ? odpowiedz

