Holenderski sąd podjął decyzję w sprawie Josue

Po październikowym meczu Ligi Konferencji Europy w Alkmaar doszło do przepychanek, w wyniku których zatrzymanych zostało dwóch piłkarzy Legii Warszawa. Sprawa trafiła przed sąd. Radovan Pankov został oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej ochroniarza i ta sprawa jest nadal w toku. Holenderski sąd podjął natomiast decyzję w stosunku do Josue .

mika - 2 godziny temu, *.vectranet.pl teraz trzeba podjac srodki prawne i zaskarzyc za bezpodstawne zatrzymanie,pobyt w areszcie i narazenie klub na dodatkowe koszta np za powrot zawodnika do klubu nie z druzyna> odpowiedz

