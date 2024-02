Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 17 lutego 2024 r. 22:53 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U19 pokonała 6-2 Śląsk Wrocław. Juniorzy młodsi ulegli 2-7 juniorom starszym Escoli. W dwumeczu z węgierskim Debreceni VSC: Legia U16 zremisowała 2-2, a Legia U14 pokonała 2-0 gości z Debreczyna. W meczu dwóch zwycięzców jesiennych grup CLJ U15, Legia pokonała na wyjeździe 2-1 Śląsk Wrocław. Drużyna LSS U!6 wygrała 5-0 ze starszymi kolegami z Poloneza Warszawa '07. W Białymstoku zagrali legioniści z roczników 2012 i 2014. Drużyna LSS U12 zagrała ze ZWARem Międzylesie.



Sparing: Śląsk Wrocław U19 2-6 (1-2) Legia U19 (2006 i mł.)

Gole:

0-1 28 min. Mateusz Szczepaniak (rzut karny)

1-1 32 min.

1-2 38 min. Jakub Zbróg

1-3 65 min. Samuel Šarudi (as. Igor Skrobała)

2-3 77 min.

2-4 82 min. Samuel Šarudi (as. Igor Skrobała)

2-5 83 min. Samuel Šarudi b.a.

2-6 87 min. Przemysław Mizera (as. Jakub Zbróg)



Legia: Hubert Nowak – Oliwier Olewiński (60' Jakub Jendryka), Rafał Boczoń (65' Oskar Melich), Bartosz Dembek (65' Karol Kosiorek), Viktor Karolak (60' Mikołaj Kotarba [07]) – Jan Leszczyński [07], Maciej Saletra, Pascal Mozie [08](46' Samuel Šarudi) – Mateusz Szczepaniak [07](46' Igor Skrobała), Mateusz Konopka (46' Przemysław Mizera), Jakub Zbróg [07]

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



Ciekawy pojedynek ze Śląskiem we Wrocławiu. Wrocławianie długo nie odpuszczali i choć legioniści parokrotnie uzyskiwali przewagę, gracze WKS starali się utrzymywać w kontakcie. Po przerwie skutecznością błysnął Samuel Šarudi. Filigranowy środkowy pomocnik, nowy nabytek ekipy z Łazienkowskiej, uzyskał klasycznego hat tricka. Wynik ustalił zaś klasyczny napastnik, Przemysław Mizera, w końcówce spotkania. W środę Legia zagra na własnym boisku z Lechią Gdańsk.



Sparing: Legia U17 2-7 (0-4) Escola Varsovia U19

Gole:

0-1 9 min. Jarosław Janowski (as. Jakub Haponiuk)

0-2 28 min. Jarosław Janowski (rzut karny)

0-3 32 min. Jarosław Janowski (rzut karny)

0-4 45 min. Bartosz Ciszewski (as. Jakub Haponiuk)

1-4 54 min. Franciszek Pollok (as. Dawid Foks z rzutu rożnego)

1-5 57 min. Jarosław Janowski (as. Jakub Haponiuk)

1-6 71 min. Kuba Nawrocki

1-7 84 min. Mikołaj Kłosiński

2-7 87 min. Eryk Mikanovich (as. Jan Gawarecki)



Strzały (celne): Legia 9 (5) - Escola 15 (9)



Legia: Michał Bobier (46' Konrad Kassyanowicz) - Dawid Korzeniowski [08], Frnciszek Pollok, Mateusz Lauryn [08], Radosław Czerwiec (68' Jakub Openchowski) - Dawid Foks, Filip Przybyłko [08](63' Paweł Ambrożko), Maksymilian Sterniczuk [08](Konrad Kraska) - Igor busz (Kpt) (74' Jan Gawarecki [08]), Dawid Nos, Eryk Mikanovich

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing: Legia U16 (2008) 2-2 (1-0) Debreceni VSC U16



Legia: Jan Bienduga (46' Marcel Grzejda) - Maksymilian Dołowy, Igor Mirowski (76' Jakub Sito), gr. testowany (46' Jan Musiałek), Adam Tołwiński (76' Jakub Oremczuk), Marcel Kiełbasiński, Kacper Morawiec, Kacper Borowiec (60' Bartosz Czarkowski) - Jacob Levy, Daniel Wyrozumski (55' Ksawery Jeżewski), gr. testowany (46' Juliusz Rafalski)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Sparing: Legia LSS U16 (2008) 5-0 Polonez Warszawa 2007

Gole:

1-0 Jakub Drzazga

2-0 Adam Kulicki

3-0 Oskar Kurc

4-0 Kamil Więch

5-0 Norbert Augustyniak



Legia LSS: Dominik Sawczuk, Hubert Lomankiewicz [09] - Aleksander Dworski [09], Nikodem Skibiński, Konstanty Brzozowski, Fabian Radziński, Oskar Kurc, Adam Kulicki, Maximilian Partyka, Norbert Augustyniak, Lucjan Napieralski, Patryk Ciborowski, Jakub Rzępołuch, Franciszek Żak, Jakub Drzazga, Dmytro Lytowczenko, Kamil Więch

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Sparing: Śląsk Wrocław 09 1-2 (0-0) Legia U15 (2009)

Gole:

1-0 57 min.

1-1 84 min. Bartosz Jukowski (as. Oliwier Pławiński)

1-2 87 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Oliwier Pławiński)



Legia: Denys Stoliarenko - Marek Suchodół (46' Oliwier Pławiński), Bartosz Jukowski, Aleksander Wyganowski - Igor Brzeziński [10](56' Franciszek Stępniewski [10]), Jakub Gliwa, Vu Hoang Nguyen (78' Jan Rodak), Edo von Brandt-Etchemendigaray - Fabian Mazur (78' Firdavs Otabekov), Oskar Maj (65' Wiktor Zugaj), Szymon Piasta

Trener: Jakub Renosik, II trener: Roland Kowalczyk, Maciej Kokosza



Niezwykle ciekawy, na dobrym poziomie, dramatyczny mecz dwóch zwycięzców grup(A i C) CLJ U15 jesienią. Oba zespoły pokazały wysoki poziom gry udowadniając, że nieprzypadkowo wygrały rywalizacjęw swoim makroregionie. Śląsk od 57. minuty prowadził 1:0, ale końcówka Legii była piorunująca: w 84' wyrównał Bartosz Jukowski, a w 87' zwycięskiego gola dla Legii zdobył Edo von Brandt-Etchemendigaray.



Sparing: Legia U14 (2010) 2-2 (1-0) Debreceni VSC U14

Gole:

1-0 20 min. Marcel Laszczyk (wolny)

2-0 57 min. Bartosz Przybyłko (karny na Tymoteuszu Leśniaku)



Strzały (celne) - II połowa: Legia 11 (6) - Debreceni VSC 1 (0)



Legia: Błażej Ślazyk, Franciszek Golański - Marcel Laszczyk, Oskar Putrzyński, Igor Lechecki, Xavier Dąbkowski, Aleksander Badowski, Antoni Błoński, Jan Szybicki, Bartosz Przybyłko, Tymoteusz Leśniak, Kacper Jaczewski, Tymon Płoszka, Mychajło Posternak, Mateusz Pawłowski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki



Legia U14 wygrała 2:0(1:0) z węgierskim Debreceni VSC, po całkiem ciekawym meczu. Węgrzy grali twardym i nierzadko dość wysokim pressingiem i choć nie zagrażali może zbyt mocno bramce Legii, nie pozwalali jednocześnie na zbyt wiele korzystnych okazji podbramkowych legionistom. Trzeba jednak zaznaczyć, że w drugiej połowie bliscy zdobycia gola byli jeszcze Płoszka i Badowski, którego trafienie nie zostało jednak uznane z uwagi na pozycję spaloną.



Sparing: Jagiellonia Białystok U12 - Legia U12



Legia: 3 graczy testowanych, Oskar Marzec, Ignacy Silski, Jan Włodarski, Oskar Matusiewicz, Antoni Czuchnowski, Michał Har, Krzysztof Opanowski, Aleksander Barski, Aleksander Kurowski

Trener: Maciej Lesiakowski, II trener: Cezary Żarczyński



W meczu rocznika 2012 legioniści długo prezentowali się całkiem dobrze - mieli przewagę posiadania, oddawali dużo strzałów, ale też mało ich oddawali ze 100% sytuacji. Niekiedy brakowało zimnej krwi i lepszego przygotowania strzału. Gospodarze byli z kolei groźni w fazach przejściowych i przy stałych fragmentach gry, co parokrotnie wykorzystali, prezentując znacznie lepszą skuteczność pod bramką.



Sparing: Legia LSS U12 - ZWAR Miedzylesie U12



Strzały (30-80'): LSS 3 (1) - ZWAR 19 (9)



Legia LSS: Michał Wojcianiec, Wojciech Kołodziej - Daniił Jaszczuk, Jakub Opieczyński, Marcel Stępniak, gracz testowany, Nikodem Strzałkowski, Hugo Tatarnikov, Albert Karbowski, Alexander Anglik, Karol Frelikowski, Kamil Kaczkowski

Trener: Jakub Drzewiecki



Interesujący pojedynek ze świeżo upieczonym I-ligowcem z Międzylesia. Do przerwy spotkanie było zacięte i pełne okazji bramkowych z obu stron. Po przerwie wyraźną przewagę uzyskali goście, którzy jakby zachowali więcej sił, zdecydowanie szybciej rozgrywali i bardzo czujnie ustawiali się, a może byli ustawiani, w obronie. Legioniści grający tego dnia w składzie okrojonym o kilku podstawowych graczy, poza dwiema sytuacjami nie dali rady poważniej zagrozić bramce gości - ci zaś bombardowali bramkę strzeżoną w tej części przez Kołodzieja. Ciekawy, wartościowy mecz z mocnym rywalem.



Sparing: Jagiellonia Białystok 14 - Legia U10



Legia: Karol Myszkowski, Konstantin Yushkavets, Aleksander Kukla, Julian Kusak, Stefan Wang, Kacper Tryc, Jan Golański, Charyton Sokal, Sebastian Borowski, Feliks Chaciński

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek



Bodaj najlepszy mecz legionistów w tym sezonie. Gracze z Łazienkowskiej dobrze funkcjonowali w wysokiej obronie oraz budowaniu akcji i stwarzali sobie bardzo dużo sytuacji bramkowych, popisywali się udanymi pojedynkami i ładnymi uderzeniami, w czym brylował tego dnia Janek Golański, ale i inni zawodnicy prezentowali dobrą dyspozycję.



Sparing: Legia U8 - UKS Varsovia 2016



Legia U8 rozegrała mecz sparingowy z rówieśnikami z Varsovii 2016. Dużo dobrej zabawy ale i zacięta rywalizacja oraz parę ładnych, ciekawych uderzeń, pojedynków i akcji z obu stron. Spotkanie stało na całkiem wysokim poziomie i widać postępy czynione przez młodych adeptów trenera Łukasza Wawra na przestrzeni ostatnich miesięcy.