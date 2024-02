Legia zdobywcą Pucharu Polski!

W finałowym meczu Pucharu Polski koszykarze Legii Warszawa wygrała ze Stalą Ostrów Wielkopolski i tym samym została zdobywcą trofeum po raz drugi w historii. To największy tego typu sukces legionistów od 1981 roku, kiedy nasz zespół przegrał w Szczecinie w finale PP po dogrywce z Pogonią 79-80! PP: Legia Warszawa 94-71 Stal Ostrów Wielkopolski kwarty: 18-20, 22-21, 25-14, 29-16 Legia: 3. L. Jackson 24 (4) 35. A. Holman 23 (3) 23. M. Kolenda 15 (3) 1. C. Vital 17 (1) 8. J. Sobin 4 --- 42. M. Ponitka 5 18. R. Cowels III 4 91. D. Wyka 2 14. G. Kulka 0 4. M. Wieluński - 15. A. Linowski - Stal: 15. O. Siliņš 13 (2) 9. L. Beliauskas 10 (2) 6. D. Brembly 11 (3) 0. A. Mikalauskas 2 7. K. Sulima 1 --- 42. N. Đurišić 24 8. M. Chyliński 7 (1) 3. R. Chatman 3 4. W. Sewioł 0 11. A. Załucki - Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz

grzesiek - 22 minuty temu, *.centertel.pl Brawa, mamy to. Brawa dla całej drużyny koszykarzy. Dla popiołka rowniez, bo druzyna prezentuje sie dużo lepiej. Brawa dla władz , bo sciagniecie jacksona to byl strzal w 10.



Osobiste podziekowania dla calego sztabu fachowców, ekspertów i znawców koszykówki z komentarzy zamieszczaych tutaj: p10, ws, egon, eddie, KAMIL ( chociaz byles pesymista ostatnia) .

Mysle ze sztab szkoleniowy czytał te nasze komentarze i brał je do serca.



Jak dla mnie MVP meczu Michał Kolenda, pieknie zmylali graczy stali razem z cowelsem, markujacym rzuty.



Brawa dla Vitala, Holmana i Jacksona ktorzy wprowadzjaa Legie w inny wymiar koszykowki.







PUUUUCHAR JUZ MAMY NA MISTRZA POLSKI CZEKAMY odpowiedz

P. - 38 minut temu, *.t-mobile.pl Brawo! Godzina dodania newsa też prawilna;) odpowiedz

ZenekL3 - 58 minut temu, *.chello.pl Brawo, często pomszczę na tę drużynę i jej grę ale szacunek za walkę i wysiłek, bo na prawdę sporo grają. To będzie jedyny sukces naszych drużyn w tym sezonie. odpowiedz

Macie(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Brawo!!! odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.chello.pl W końcu jakiś promyk słońca w tym smutnym jak p... mieście. Brawo Zieloni Kanonierzy! odpowiedz

Żmija - 47 minut temu, *.vectranet.pl @Adam: Jesteś z łodzi czy z poznania? odpowiedz

Paczkomat - 1 godzinę temu, *.161.222 Wielkie gratulacje! Nie tylko za zdobycie pucharu, ale też za styl i rozmiar zwycięstw w całym turnieju! Jedynym minusem jest to, że najprawdopodobniej wobec tego Popiołek zostanie, chociaż... zdarzało się tak, że byli trenerzy, którzy znali swoje miejsce w szyku, nie wpier...lali sie zawodnikom gdzie nie trzeba, a ci zdobywali laury. Może to jest sposób? Bo jak widać, pakę mamy! odpowiedz

KAMIL - 44 minuty temu, *.com.pl @Paczkomat: dokładnie i nie wiem czy nie lepiej zostawić Popiołka bo jak przyjdzie nowy to będzie wdrażał swój system a przy tych zawodnikach to raczej niemożliwe ! Zobacz jak zespół wyglądał w tych meczach bez KAMYKA ! radość z gry , wspierania się walka itd. tego nie było za Kamyka i widać że grali na zwolnienie go ale nie ma co się podpalać zobaczymy jak w lidze to będzie dalej wyglądało czy nadal będą mieli taki zapał energie w meczach odpowiedz

Micha(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl BRAWO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Eddie - 1 godzinę temu, *.autocom.pl wreszcie jakieś trofeum dla Legii w koszykówkę za życia człowiek przeżył; Brawo!

w piłkę nożną, siatkówkę człowiek to przeżył odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Eddie: Właśnie.

W końcu ostatni PP nasi koszykarze zdobyli w 1970 roku !

Strach już był, że człowiek nie doczeka niczego wielkiego :-)

odpowiedz

Poleczka - 26 minut temu, *.autocom.pl @Egon:

ciekawe panowie, czy doczekamy się jakiegokolwiek sukcesu/triumfu w futsalu? odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Chyba jednak faktycznie koszykarze byli już zmęczeni współpracą z Kamińskim, bo odżyli niebywale po jego odejściu ? odpowiedz

POLEXIT - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Brawo!!!!!!! Jesteście naj(L)epsi :) odpowiedz

Draper - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Brawo, panowie!

jeszcze jakby tak wygrać trofeum europejskie dla Warszawy jako pierwsza drużyna z miasta

Warszawa (jako miasto) nigdy nie wygrało żadnego europejskiego pucharu w grach zespołowych odpowiedz

FI(L)IP - 1 godzinę temu, *.voo.be Puuuuuuuuchchchchaaaaaaaarrrrrrrrrrr jeeeeeesssssssstttttt nnnaaaaaaaaaaaaaaaszszszsz! odpowiedz

PabloMięcielos#10 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wielki szacun i ukłony w Waszą stronę Panowie Koszykarze oraz dla całego Sztabu.

Gratulacje,podziękowania i powodzenia w dalszej części sezonu. odpowiedz

p10 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Przed turniejem tego się nie spodziewałem . Gratulacje odpowiedz

Pjoter - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Historia na naszych oczach! Stokroć brawo Panowie, szok normalnie:) to się nazywa odrodzenie Potęgi:) odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Brawo!!!

To powinien być główny news!!! odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Zdobyliśmy Puchar i to w kapitalnym stylu. odpowiedz

Oo - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ooo , bardzo miła wiadomość , szacunek i zapisanie się w histori odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Gratulacje. Najlepszy mecz sezonu odpowiedz

