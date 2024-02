Ostatnie wyniki hokeistów Legii

Młodzieżowe zespoły hokejowej Legii Warszawa mają za sobą kolejne mecze ligowe. Drużyny w kategoriach żaka starszego (U-14) i młodzika (U-16) zaliczyły komplet pewnych wygranych. Juniorzy do lat 18 przegrali spotkania z JKH GKS-em Jastrzębie i MOSM-em Tychy. 10.02.2024: Legia Warszawa U-18 1-26 (0-4, 1-9, 0-13) MOSM Tychy U-18 Legia: Szymon Stojek, Julian Opiłowski - Artur Szyłak, Ignacy Gajda, Oliwier Kućmierz, Kasper Rocki 1, Olaf Nowosad - Szymon Laskus, Jakub Kwitek, Yurii Shyshliuk, Denis Sydorov - Sviatoslav Shchrerbatiuk, Maksym Biriulin, Bartek Baj. trener: Grzegorz Brejta 16.02.2024: Legia Warszawa U-18 0-13 (0-2, 0-4, 0-7) JKH GKS Jastrzębie U-18 Legia: Szymon Stojek, Julian Opiłowski - Artur Szyłak, Ignacy Gajda, Oliwier Kućmierz, Kasper Rocki, Olaf Nowosad - Szymon Laskus, Yurii Shyshliuk - Sviatoslav Shchrerbatiuk, Maksym Biriulin, Bartek Baj, Mateusz Szymczak. trener: Grzegorz Brejta 16.02.2024: HUKS Niedźwiadki Gdynia U-16 2-11 (1-1, 0-6, 1-4) Legia Warszawa U-16 Legia: Jan Osmołowski - Jakub Tołoczko, Leon Bońkowski, Ivan Hurynovich 3, Illia Malchyk 2, Denis Sydorov 1 - Mark Fedotov, Mikołaj Fabiańczyk, Bruno Woźniak 3, Dmytro Gladkyy, Nikodem Kaczyński 1 - Aleks Zieliński, Antoni Bejnarowicz 1. trener: Paweł Popielarz 17.02.2024: Legia Warszawa U-16 9-3 (2-0, 5-2, 2-1) KAES UKS Bombek Malbork U-16 Legia: Jan Osmołowski - Jakub Tołoczko, Mark Fedotov, Ivan Hurynovich 2, Denis Sydorov 1 - Robert Nalimau, Mikołaj Fabiańczyk 1, Dmytro Gladkyy 2, Nikodem Kaczyński 2, Bruno Woźniak 1 - Leon Bońkowski, Aleks Zieliński, Jan Dąbski, Antoni Bejnarowicz. trener: Paweł Popielarz 10.02.2024: Alegre UKS Bombek Malbork U-14 2-34 (1-9, 1-16, 0-9) Legia Warszawa U-14 Legia: Michał Zieliński - Yeysiey Bolkhovitin 4, Maksymilian Mączka 1, Bartłomiej Płóciniczak 4, Petro Kozlov 7, Anna Zdziechowska 7 - Michał Adamiak 1, Konstanty Kowal 3, Antoni Płóciniczak 1, Marcel Wieczorek 1, Mikołaj Staszyński 2 - Aliaksandr Kulesh, Kajetan Urbanowicz, Błażej Brzeziński 3. trener: Tomasz Wołkowicz 16.02.2024: Legia Warszawa U-14 12-3 (3-2, 3-1, 6-0) PTH Koziołki Poznań U-14 Legia: Michał Zieliński - Yeysiey Bolkhovitin 1, Maksymilian Mączka 1, Aliaksandr Viachorka 4, Petro Kozlov 1, Anna Zdziechowska - Michał Adamiak, Konstanty Kowal 1, Antoni Płóciniczak 1, Błażej Brzeziński 1, Bartłomiej Płóciniczak 2 - Marcel Wieczorek, Lev Sukhopora, Mikołaj Staszyński, Oskar Ornat. trener: Tomasz Wołkowicz

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.