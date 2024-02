Z Koroną bez Josue

Niedziela, 18 lutego 2024 r. 16:35 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W 76. minucie domowego spotkania z Puszczą Niepołomice Josue został ukarany żółtą kartką. Było to już ósme takie napomnienie dla pomocnika w tym sezonie. Oznacza to, że nie zagra on w następnej kolejce w wyjazdowym spotkaniu z Koroną Kielce.