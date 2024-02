Burch: Głupio straciliśmy gola

Niedziela, 18 lutego 2024 r. 18:35 źródło: Legia Warszawa

- Wiedzieliśmy jak gra Puszcza, że to drużyna grająca w fizyczny sposób. Głupio straciliśmy gola. Lepiej ugrać jeden punkt niż zero. Dążyliśmy do wygranej, mieliśmy swoje okazje, ale niestety nie udało się strzelić gola - powiedział po meczu z Puszczą Niepołomice Marco Burch.









- Cieszę się, że to Maciej Rosołek trafił do siatki. Mogliśmy dziś zdobyć trzy punkty, ale niestety to się nie udało. W przerwie powiedzieliśmy sobie, że musimy poprawić naszą grę z przodu.



- W czwartek chcemy wygrać i awansować do kolejnej rundy Ligi Konferencji Europy.