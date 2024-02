PP: Legia Warszawa 9-4 Red Dragons Pniewy. Awans Legii

PP: Legia Warszawa 9-4 (6-4) Red Dragons Pniewy 1-0 - 5:56 Davidson Silva 2-0 - 7:09 Rui Pinto (as. Andre Luiz) 3-0 - 9:35 Davidson Silva 4-0 - 9:42 Davidson Silva 5-0 - 11:03 Rui Pintro (as. Davidson Silva) 5-1 - 11:42 Mateusz Kostecki 5-2 - 12:13 Aleksander Kozak 5-3 - 12:56 Aleksander Kozak 6-3 - 19:23 Michał Klaus 6-4 - 19:59 Bartłomiej Gładyszewski 7-4 - 24:47 Rui Pinto 8-4 - 33:40 Michał Klaus 9-4 - 39:55 Michał Klaus Legia: 16. Tomasz Warszawski, 7. Andre Luiz, 10. Rui Pinto, 11. Sergio Monteiro, 97. Dawidson Silva 13. Ignacio Casillas, 2. Paweł Gajek, 9. Michał Klaus, 19. Adam Grzyb, 34. Nuno Chuva, 50. Mykyta Sorożuk, 81. Mariusz Milewski czerwona kartka: Piotr Błaszyk Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal

W 1/8 finału Pucharu Polski Legia Warszawa wygrała z zespołem Red Dragons Pniewy 9-4 i tym samym awansowała do kolejnej rundy. Do przerwy legioniści prowadzili 6-4. Kolejne spotkanie rozegrają 24 lutego z Eurobusem Przemyśl.

