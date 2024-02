Transfery

Sebastian Kowalczyk trafi do Legii?

Niedziela, 18 lutego 2024 r. 20:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / meczyki.pl

Jak informuje portal meczyki.pl, Legia Warszawa pracuje nad sprowadzeniem Sebastiana Kowalczyka. 25-latek występuje na pozycji ofensywnego pomocnika, ale może grać również jako boczny napastnik, dzięki czemu mógłby być następcą Ernesta Muciego, który opuścił Warszawę w zimowym oknie transferowym.



- Obecnie nie wiadomo, jaką formę transferu preferują warszawiacy. Ważne jest jednak, że umowa polskiego zawodnika z Houston Dynamo obowiązuje tylko do 31 grudnia 2024 roku - informują meczyki.pl.









Sebastian Kowalczyk od pół roku występuje w amerykańskim Houston Dynamo, które zakupiło go ze szczecińskiej Pogoni za około pół miliona euro. Jak na razie w USA wystąpił 9 razy i zdobył jedną asystę. Na polskich boiskach, przez prawie 7 sezonów w Pogoni, zagrał w 186 spotkaniach, w których 19 razy trafiał do siatki i zaliczył 21 asyst. Zawodnika dobrze zna trener Kosta Runajić, który trenował go przez prawie 5 lat i stawiał na niego dość regularnie.