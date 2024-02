W środę futsaliści zagrają 1/8 finału PP. Wstęp bezpłatny

Red Dragons Pniewy w ligowej tabeli plasuje się tylko o jedno miejsce niżej od Legii. Stołeczny klub w obecnej edycji PP wyeliminował LZS Gminę Lubawa (9-5) oraz LZS Bojano (8-1). Spotkanie z Red Dragons będzie pierwszym domowym w obecnej edycji PP. Przed rokiem legioniści również dotarli do 1/8 finału rozgrywek, ale w wyjazdowym meczu z AZS-em UG Gdańsk przegrali po serii rzutów karnych 4-5 (po dogrywce 3-3). Zespół z Pniew w pierwszych rundach Pucharu Polski wyeliminował Futsal Szczecin (5-4) oraz KS Gniezno (6-2), oba spotkania rozgrywając na wyjazdach. W ćwierćfinale Pucharu Polski odbędzie się tylko jedno spotkanie, a mecz i rewanż czeka zespoły dopiero w półfinale i finale. Termin meczu: środa, 21 lutego 2024 roku, g. 20:00 Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy) Cena biletów: wstęp bezpłatny

Futsaliści Legii Warszawa w najbliższą środę, 21 lutego, rozegrają spotkanie 1/8 finału Pucharu Polski z Red Dragons Pniewy. Wstęp na trybuny hali przy ulicy Gładkiej 18 będzie tym razem bezpłatny. Zapraszamy kibiców na godzinę 20:00 i zachęcamy do głośnego wspierania legionistów w walce o ćwierćfinał rozgrywek. Do tego etapu futsalowa Legia nie dotarła jeszcze nigdy w swojej historii.

