Wypożyczeni: Popis Baku i bramka Lachowicza

Ostatnie dni nie są udane dla Gabriela Kobylaka. Tydzień temu puścił sześć bramek w ligowym spotkaniu, a w miniony weekend musiał opuścić boisko z powodu czerwonej kartki. Maciej Kikolski kończył mecz w odmiennym nastroju. Nie dość, że zachował czyste konto, to jego GKS Tychy wygrały z Odrą Opole. Na I-ligowym boisku spotkali się Bartłomiej Ciepiela (Resovia) oraz Jakub Kisiel (Podbeskidzie). Obaj na murawę weszli po przerwie. Dobre wieści płyną do nas z Włoch, gdzie Oskar Lachowicz zdobyciem bramki przyczynił się do wygranej Spezii Primavera. W Portugalii Cezary Miszta czeka na debiut w barwach Rio Ave. Natomiast Makana Baku dał popis w lidze greckiej. W potyczce z sąsiadującym tabeli Panserraikosem popisał się dwiema asystami oraz ustalił wynik spotkania trafiając do siatki rywala. Wypożyczeni legioniści Makana Baku (OFI Kreta) - 90 minut w wygranym 4-0 w meczu z Panserraikosem. Zaliczył asysty przy bramkach na 1-0 i 3-0 Aarona Leyi oraz trafił do siatki w 79. minucie spotkania na 4-0. Bartłomiej Ciepiela (Resovia Rzeszów) - od 46. minuty w zremisowanym 2-2 meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Ukarany żółtą kartką. Maciej Kikolski (GKS Tychy) - 90 minut w wygranym 2-0 meczu z GKS Tychy Jakub Kisiel (Podbeskidzie Bielsko-Biała) - od 56. minuty w zremisowanym 2-2 meczu z Resovią Rzeszów Kacper Knera (Elana Toruń) - najbliższy mecz 2 marca o godz. 17:00 z Zawiszą Bydgoszcz Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - do 31. minuty w przegranym 0-4 meczu z Pogonią Szczecin. Opuścił boisko z powodu czerwonej kartki. Marcel Krajewski (Znicz Pruszków) - od 84. minuty w wygranym 1-0 meczu z Zagłębiem Sosnowiec Oskar Lachowicz (Spezia Primavera) - do 69. minuty w wygranym 4-3 meczu z Bari Primavera. Strzelił bramkę na 1-0 w 3. minucie spotkania. Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Legią Warszawa Cezary Miszta (Rio Ave) - nie grał w przegranym 1-2 meczu z Famalicao Fryderyk Misztal (Stolem Gniewino) - najbliższy mecz 2 marca o godz. 13:00 z Flotą Świnoujście Jakub Murawski (Wieczysta Kraków) - najbliższy mecz 2 marca o godz. 14:00 z Wiślanie Jaśkowice Jakub Okusami (Pogoń Siedlce) - najbliższy mecz 24 lutego o godz. 18:00 z KKS Kalisz Maddox Sobociński (GKS Wikielec) - najbliższy mecz 2 marca o godz. 14:00 ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki Igor Strzałek (Stal Mielec) - do 56. minuty w wygranym 1-0 meczu ze Śląskiem Wrocław Skrót meczu Radomiak Radom - Pogoń Szczecin Skrót meczu GKS Tychy - Odra Opole

majusL@legionista.com - 4 godziny temu, *.centertel.pl Baku baku siedmiu chłopaków.... I .uj z nim. odpowiedz

KAMIL - 4 godziny temu, *.com.pl czemu to w ogóle nie dziwi , jak Baku wystawiał na wahadle to czego oczekiwał od gościa ofensywnego . Baku teraz byłby idealny w miejsce Muciego ale cóż taki trener i sztab , Rose w Grecji grał przed przyjściem i robi to samo teraz tylko tu jak zwykle w Legii go nie widzieli . Czekam aż Charatin zacznie normalnie grać i robić liczby , żenujące to wszystko rok w rok to samo odpowiedz

Ja - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Nagle Baku umie grać?

To samo będzie z Charatinem.

Od wielu lat mamy ten sam problem - ujowy sztab szkoleniowy.

Rose kolejny u nas za słaby w salonikach gra od dechy do dechy i nie tracą tyle bramek co my prawda jest taka że Kapuadi nigdy nie zbliży się do poziomu Rose odpowiedz

Bemowiak - 4 godziny temu, *.centertel.pl Baku w Legii we wszystkich meczach w jakich grał nie miał takich statystyk jak w Grecji w jednym meczu OFI Kreta :) odpowiedz

Baku Baku to jest squad - 5 godzin temu, *.216.227 BAKU ODPALIŁ! Szkoda że wuefista Runiacz nie umiał uruchomić jego potencjału. odpowiedz

