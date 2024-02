Moe: Nie byłem zadowolony z wyniku pierwszego meczu

Środa, 21 lutego 2024 r. 18:15 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Legia jest bardzo dobrą drużyną. Każdy, kto dochodzi do tego etapu rozgrywek, zasługuje na szacunek. Na pewno będą mieli plan jak zagrać na własnym stadionie, ale my również mamy swój plan. Legia jest świetna drużynowo, ma również wiele indywidualności na wysokim poziomie. Nie mogę powiedzieć więcej, niż to, że Legia jest świetnym zespołem - mówi przed rewanżowym spotkaniem z Legią trener Molde, Erling Moe.









- Nie byłem do końca zadowolony z wyniku pierwszego meczu. Gdy wygrywasz 3-0 w tak szybki sposób, masz nadzieję, że utrzymasz te prowadzenie do końca. Legii udało się jednak nas dogonić. Liczę jednak, że jutro utrzymamy naszą przewagę.



- Nie mogę mówić zbyt dużo o zawodnikach Legii. Mogę powiedzieć, że bardzo podoba mi się gra kapitana Legii, Josue. Ma dobrą technikę, świetną wizję gry.



- Nie mogę się doczekać jutrzejszej atmosfery. Im więcej ludzi jest na stadionie, tym lepiej się gra. Jutro będzie dobry mecz. Oczywiście Molde wygra, ale mam nadzieję, że fani będą mogli cieszyć się z 90. minut dobrej gry.



- Wiemy, że po dogrywce i 120. minutach gry bez rozstrzygnięcia będą rzuty karne. Znam moich zawodników, są pewni siebie, mocni. Jeśli do tego dojdzie, wyjdziemy górą.



- Chcę walczyć tylko o awans. Nie wydaje mi się, by Legia miała przewagę z tego, że nie zaczęliśmy jeszcze sezonu ligowego.