27-29.02: Rozkład jazdy

W strzeleckich mistrzostwach Europy w węgierskim Gyor, wystąpią zawodnicy Legii - Wilhelmina Wośkowiak, Maciej Zygmuntowski, Tomasz Bartnik oraz Katarzyna Klepacz. Od wtorku do czwartku w Tomaszowie Mazowieckim rozegrane zostaną mistrzostwa Polski w wieloboju sprinterskim, w których udział wezmą panczeniści Legii Warszawa. Z kolei w środę w Chorzowie nasi futsaliści zagrają ligowe spotkanie z Ruchem - tak bowiem od kilku tygodni nazywa się zespół, przez lata występujący jako Clearex. Na trybunach chorzowskiej hali możemy spodziewać się gorącej atmosfery. Kuba Pytlowany z sekcji squasha Legii rozpoczyna rywalizację w turnieju PSA Poznań Open. Rozkład jazdy: 27.02 g. 19:00 Start II Lublin - Legia II Warszawa [kosz] 28.02 g. 18:00 Ruch Chorzów - Legia Warszawa [futsal]

