W sobotę zaległy mecz futsalistów z Eurobusem Przemyśl

W najbliższą sobotę o 17:00 w hali przy ul. Gładkiej 18, futsaliści Legii Warszawa rozegrają zaległe spotkanie ekstraklasy z Eurobusem Przemyśl. W pierwszym terminie mecz nie doszedł do skutku z powodu przeciekającego dachu. Bilety zakupione na mecz zachowują ważność. Pozostali bilety nabywać mogą TUTAJ . Dzieci w wieku 3-12 lat, jak również osoby niepełnosprawne zapłacą za wstęp 16,60 złotych (wraz z opłatą serwisową), pozostali - 23,88 zł. Dzieci do lat 3 mają zapewniony bezpłatny wstęp, ale nie przysługuje im bezpłatne miejsce siedzące. Legioniści po wygranej w ostatni weekend z Widzewem, zajmują ósme miejsce w tabeli, a wygrana z Eurobusem zapewniłaby awans w tabeli o jedną lokatę. Ekipa z Podkarpacia, będąca beniaminkiem rozgrywek, zajmuje 11. miejsce w tabeli - ma na swoim koncie o 9 punktów mniej. W pierwszym meczu obu drużyn, padł remis 4-4. Termin meczu: sobota, 24 lutego 2024 roku, g. 17:00 Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy) Ceny biletów: 16,60 zł (ulgowe) i 23,88 zł (normalne)

