Analiza

Punkty po meczu z Puszczą Niepołomice

Poniedziałek, 19 lutego 2024 r. 13:52 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Wstyd; jak się pali, to próbujemy gasić; kogo ja mam kryć?!; ofensywna (re)kreacja; jedyny błysk; ambicja - to najważniejsze punkty po niedzielnym meczu pomiędzy Legią Warszawa a Puszczą Niepołomice.