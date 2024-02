Kramer i Gual w jedenastce 22. kolejki Ekstraklasy

W niedzielę Legia Warszawa zremisowała z Koroną Kielce 3-3 w ramach 22. kolejki Ekstraklasy. Po tym spotkaniu dwóch legionistów trafiło do najlepszej jedenastki kolejki. Wyróżnienie otrzymał zdobywca dwóch goli Blaz Kramer oraz Marc Gual , który również zdobył bramkę i zanotował asystę. Dla Słoweńca jest to pierwsze takie wyróżnienie w tym sezonie, natomiast dla Hiszpana drugie.

Mateusz z Gór - 28 minut temu, *.orange.pl ...ale żeby uchronić się przed głupim zdjęciem z boiska musieliby otrzymać Złotą Piłkę. odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mimo,że niemiecki guru uznał ,że należy ich zdjąć przed czasem. odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.orange.pl Z Pogonią obaj na ławce zaczną odpowiedz

Januszek - 3 godziny temu, *.chello.pl A gdzie Maradona z Warszawy?



Na urlopie razem z Robinsonadą? odpowiedz

