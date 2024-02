Wyniki legionistów z WBC i 90 Grandy na pięści

Wtorek, 20 lutego 2024 r. 10:42 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnim czasie w Legia Fight Club odbyły się dwie imprezy organizowane przez Fundację Wyczyn - Warsaw Boxing Cup oraz 90. Granda na pięści. W ramach WBC, Hubert Łąkowski (kat. -92kg, senior) pokonał przez RSC w drugiej rundzie Oskara Ziętego, Paweł Sulęcki z KB Legia pokonał w kat. -67kg Jana Sadowskiego z MKB Team.



W trakcie zawodów odbył się m.in. mecz Warszawa - Reykjavik, wygrany przez gości 8-6. W barwach Warszawy wystartowali zawodnicy Legia Fight Club, KB Legia Warszawa, Box Garda Marki, MKB Team, w zespole z Islandii - Bogatyr Team oraz VBC Iceland. Oto wyniki:



kadet, 54 kg: Oliwier Cebulski (Warszawa) vs Artrem Siurkov (Reykjavik) 0:3

kadet, 66 kg: Mikołaj Mazurek (Warszawa) vs Mihail Fedorets (Reykjavik) 2:1

kadet, 75 kg: Franciszek Dawidek (Warszawa) vs Oleksiy Tatarenko (Reykjavik); Tatarenko (Reyklavik) 2 runda RSC

senior, 67 kg: Szymon Brząkała (Warszawa) vs Victor Zoega (Reykjavik) 2:1

senior, 71 kg: Patryk Filipecki (Warszawa) vs Emin Eminsson (Reykjavik) 0:3

senior, 71 kg: Michał Bultrowicz (Warszawa) vs Isak Gudnasson (Reykjavik) 3:0

senior, 86 kg: Victor Budzinskyi (Warszawa) vs Marino Robertson (Reykjavik); Robertson 2 runda RSC-I



MECZ: WARSZAWA 6:8 REYKJAVIK







Dzień później, 11 lutego odbyła się już 90. Warszawska Granda na pięści. Oto wyniki osiągnięte przez zawodników naszego klubu:



seniorki, 57 kg: Jagoda Ałdaś (KB Legia Warszawa) vs Ewa Pająkowska (Brzostek Top Team) 3:0

52kg: Wioletta Gajowiak (Legia Fight Club) vs Anna Zbaracka (Underground Boxing Team) 1:2

kadet, 50kg: Krystian Czaplarski (Emes Boxing Team) vs Wiktor Fokt (KB Legia Warszawa); zwycięstwo: Fokt 3 runda DSQ

kadet, 57 kg: Patryk Arczewski (Box Garda Marki) vs Wiktor Jaworski (KB Legia Warszawa) 0:3

senior, 71 kg: Szymon Brząkała (Legia Fight Club) vs Isak Gudnason (Islandia) 1:2

senior, 92 kg: Damian Laskowski (Semiramida Pułtusk) vs Sylwester Skuza (Legia Fight Club); zwycięstwo: Laskowski 2 runda RSC

młodzik, 70 kg: Fiodor Novikau (Legia Fight Club) vs Filip Brzozowski (KS Raszyn) 2:1







fot. Tomek Charkiewicz