Rezerwy

Sparing: Legia II Warszawa 4-1 Hutnik Warszawa

Sobota, 24 lutego 2024 r. 12:41 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W ostatnim meczu sparingowym przed rozpoczęciem rozgrywek III ligi Legia II Warszawa wygrała z Hutnikiem Warszawa 4-1. 3 marca legioniści zmierzą się z Lechią Tomaszów Mazowiecki.









1-0 - 20' Ryczkowski (as. Pchełka)

2-0 - 35' Grączewski (as. Pchełka)

3-0 - 58' Radaszkiewicz

4-0 - 81' Vasiliadis (as. Radaszkiewicz)

4-1 - 86' Koziara (k)



