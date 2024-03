amp futbol

Amp futbol: porażka ze Śląskiem, wygrana z Radomiakiem

Sobota, 2 marca 2024 r. 17:41 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa rozpoczęła zmagania w amp futbol ekstraklasie w sezonie 2024. Pierwszy turniej odbywa się we Wrocławiu. Na początek legioniści przegrali 1-2 z gospodarzami, Śląskiem. W drugim sobotnim spotkaniu wygrali z Radomiakiem Radom 1-0. W niedzielę czekają nas mecze z Wartą i Kuloodpornymi. Kolejny turniej rozegrany zostanie w dniach 11-12 maja w Rzeszowie.









Śląsk Wrocław 2–1 (1-0) Legia Warszawa

1-0 - 6:18 Thomas Atkinson (sam.)

1-1 - 26:29 Jamie Tregaskiss

2-1 - 34:24



Stołeczny zespół przystąpił do pierwszego turnieju z kilkoma zmianami w składzie i przede wszystkim kilkoma zagranicznymi wzmocnieniami. Legioniści jako pierwsi zagrozili bramce gospodarzy, ale nie zdołali strzelić gola. W 6. minucie przed doskonałą szansą stanęli zawodnicy Śląska, dobrze zachował się jednak debiutujący w bramce Thomas Atkinson. Po chwili jednak popełnił bardzo duży błąd i z gola cieszyli się gospodarze. W 13. minucie nieźle uderzał Adrian Bąk, ale Maciej Materac był na posterunku. W 18. minucie na bramkę strzelał Stanecki, po chwili głową poprawiał Abramczyk, ale oba uderzenia obronił Materac. W doliczonym czasie Stanecki uderzył głową, ale minimalnie przestrzelił.



Od początku drugiej połowy legioniści rzucili się do ataków. W 30. minucie świetnym uderzeniem z rzutu wolnego bramkę na 1-1 zdobył Jamie Tregaskiss. W 35. minucie padła bramka dla Śląska, który w tej części spotkania nie miał praktycznie żadnej okazji. Po chwili uderzał Moroz, ale posłał piłkę nad bramką. Legioniści walczyli, próbowali do samego końca, ale nie udało się odrobić strat. Stuprocentową sytuację zmarnował w doliczonym czasie Dominik Abramczyk.



Legia: 35. Thomas Atkinson, 9. Dominik Abramczyk, 21. Mariusz Adamczyk, 23. Adrian Bąk, 7. Rhyce Ramsden, 8. Adrian Stanecki, 10. Jamie Tregaskiss

rezerwa: Bartłomiej Kata, Daniel Paszkot, Ettaleb Ihab, Martin Heald, Patrycjusz Kozub, Maks Moroz





Legia Warszawa 1-0 (1-0) Radomiak Radom

1-0 - 12:38 Ettaleb Ihab



W 3. minucie w dobrej sytuacji znalazł się Ihab, ale przestrzelił. Po chwili ten sam zawodnik uderzył nad poprzeczką. W 13. minucie padła bramka dla Legii. Stołeczni zawodnicy kilkakrotnie obijali słupek. W 32. minucie legioniści mieli sporo szczęścia, bo niewiele zabrakło, by Ramsden skierował piłkę do własnej bramki. 2 minuty później ten sam zawodnik miał szansę podwyższyć wynik na 2-0, ale uderzył niecelnie. Świetną okazję zmarnował także Mariusz Adamczyk. Po chwili trzy doskonałe szanse miał Ramsden, ale szwankowało wykończenie.



Legia: 12. Bartłomiej Kata, 21. Mariusz Adamczyk, 23. Adrian Bąk, 4. Martin Heald, 7. Rhyce Ramsden, 8. Adrian Stanecki, 10. Jamie Tregaskiss



Radomiak: 1. Aleksandr Kupryjanow, 8. Billy Lunaschi, 14. Romain Squatt, 78. Sławomir Plicha, 6. Szymon Smolarek, 77. Mateusz Łubiarz, 10. Sebastian Idowski



żółta kartka: Łubiarz