III liga: Legia II Warszawa 3-0 Lechia Tomaszów Mazowiecki. Grało 7 z jedynki

Niedziela, 3 marca 2024 r. 13:56 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 19. kolejki III ligi Legia Warszawa wygrała z Lechią Tomaszów Mazowiecki 3-0, dzięki czemu została liderem tabeli grupy 1. Do przerwy gospodarze prowadzili po bramkach Gila Diasa, Cypriana Pchełki i pięknym strzale Qendrima Zyby. Kacper Tobiasz obronił rzut karny w doliczonym czasie gry. W wyjściowym składzie znalazło się kilku zawodników szerokiej kadry pierwszego zespołu: Kacper Tobiasz, Jan Ziółkowski, Steve Kapuadi, Gil Dias, Qendrim Zyba, Filip Rejczyk i Maciej Rosołek. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 10 marca o godz. 12:00, na wyjeździe z Pelikanem Łowicz.



Fotoreportaż z meczu - 38 zdjęć Woytka









Spotkanie obserwowała grupka kibiców gości, którzy prowadzili doping. W 3. minucie z lewej strony dośrodkował Igor Korczakowski, ale goście wybili piłkę na rzut rożny. W 17. minucie legioniści mieli dwie niezłe sytuacje, ale pierwsza z nich zakończyła się tylko rzutem rożnym, a w drugiej piłkę złapał bramkarz. W odpowiedzi z kontratakiem wyszli goście, ale dobrze wrócili obrońcy stołecznego zespołu. W 21. minucie popędził Gil Dias, zbiegł do środka, odegrał, ale Cyprian Pchełka dośrodkował niecelnie. W 25. minucie świetną indywidualną akcją i skutecznym strzałem z dystansu popisał się Gil Dias, dając Legii prowadzenie. 5 minut później dośrodkowana z prawej strony piłka spadła na głowę Korczakowskiego, ale jeszcze został on zablokowany. Po wrzutce z rogu z woleja uderzał Maciej Rosołek. W 38. minucie stuprocentową sytuację zmarnował Igor Korczakowski. Chwilę później Cyprian Pchełka się już nie pomylił. Nieco przypadkową asystę zanotował Maciej Rosołek, od którego piłka się odbiła i trafiła do Pchełki. W 44. minucie Rosołek znalazł się sam na sam z bramkarzem, ale pośliznął się przed oddaniem strzału i nic ciekawego z tej akcji nie wyszło. Niewiele pracy miał Kacper Tobiasz, bowiem legioniści całkowicie zdominowali rywala. Jeszcze Rosołek dobrze zagrał do Pchełki, ten przegrał sam na sam z bramkarzem, dobijał Dias, ale i on nie zdołał pokonać bramkarza. W 45+2. minucie dobre podanie dostał Zyba, świetnie się złożył i pięknym uderzeniem skierował piłkę do siatki. Po chwili na bramkę popędził Pchełka, przewrócił się na linii pola karnego, ale sędzia uznał, że przewinienia nie było. Do przerwy Legia prowadziła 3-0.



W 58. minucie rajd na bramkę przeprowadził Adrian Ziarek, ale jego dośrodkowanie było bardzo słabe i bez problemu piłkę złapał Tobiasz. Chwilę później fatalnie piłkę stracił Rosołek, zawodnik Lechii wyszedł z kontrą, ale szczęśliwie dla Legii, za daleko wypuścił sobie futbolówkę i przewrócił się, próbując ją dogonić. W 63. minucie dobre podanie dostał Rosołek, jednak nie zdołał celnie odegrać jej do Adama Ryczkowskiego i akcja zakończyła się tylko rzutem rożnym. W 77. minucie Dias zanotował odbiór, przebiegł praktycznie całe boisko, podał do Szymona Grączewskiego, jednak ten uderzył prosto w bramkarza. W odpowiedzi niezłą akcję przeprowadzili goście, ale Jan Ziółkowski wybił piłkę na róg. W 80. minucie na boisku pojawił się Michał Kucharczyk. W 83. minucie Kucharczyk posłał świetne, prostopadłe podanie do Rosołka, ten jednak był na spalonym. W 86. minucie było groźnie po faulu Saganowskiego w pobliżu pola karnego Legii. Goście nie poradzili sobie jednak z wykorzystaniem stałego fragmentu gry. Jeszcze w 88. minucie świetnie interweniował w defensywie Ziółkowski, a następnie piłka w dużym zamieszaniu wyszła za linię końcową. Minutę później Kucharczyk posłał bardzo dobrą piłkę na głowę Saganowskiego, ten jednak źle złożył się do strzału. Sędzia przedłużył drugą połowę o dwie minuty. W niemal ostatniej akcji meczu w polu karnym faulowany był jeden z zawodników Lechii. Tobiasz obronił jednak uderzenie z rzutu karnego Krystiana Kolasy.



III liga: Legia II Warszawa 3-0 (3-0) Lechia Tomaszów Mazowiecki

1-0 - 25' Gil Dias

2-0 - 39' Cyprian Pchełka

3-0 - 45+2 Qendrim Zyba



Legia II: 1. Kacper Tobiasz – 17. Julien Tadrowski, 24. Jan Ziółkowski, 3. Steve Kapuadi – 15. Gil Dias (80' 7. Michał Kucharczyk), 32. Qendrim Zyba, 8. Filip Rejczyk (65' 6. Jakub Adkonis), 5. Igor Korczakowski – 9. Maciej Rosołek (86' 30. Minas Vasilidis), 11. Adam Ryczkowski (79' 21. Franciszek Saganowski), 27. Cyprian Pchełka (65' 23. Szymon Grączewski)



Lechia: 1. Mateusz Awdziewicz, 6. Adrian Skrzyniak (64' 14. Jakub Król), 8. Eryk Kaproń (49' 24. Miłosz Pawlusiński), 10. Kamil Szymczak, 11. Bartosz Snopczyński (57' 7. Artur Amroziński), 13. Kamil Lewiński (57' 17. Grzegorz Płatek), 19. Marcin Pieńkowski, 21. Adrian Ziarek, 23. Krystian Kolasa, 32. Artur Dunajski, 37. Michał Mikołajczyk



żółte kartki: Pchełka, Tadrowski, Adkonis, Saganowski - Snopczyński, Skrzyniak, Amroziński



