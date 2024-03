Wyniki 19. kolejki III ligi

Po ponad trzymiesięcznej przerwie do rywalizacji wróciły drużyny III ligi. 19. kolejka przyniosła wiele zaskakujących rozstrzygnięć. Faworyci z górnych rejonów tabeli potracili punkty - remisem zakończyły się spotkania z udziałem GKS-u Bełchatów i Pelikana Łowicz, a porażek doznały Świt Nowy Dwór Mazowiecki i Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Swoją szansę wykorzystały więc rezerwy Legii, które dzięki pomocy wielu zawodników z "jedynki" i wysokiemu zwycięstwu nad Lechią Tomaszów Mazowiecki, wskoczyły na pozycję lidera. Następna kolejka zaplanowana została na najbliższy weekend.

