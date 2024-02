Wyniki legionistów w meczu Polska - Azerbejdżan

Wczoraj w Lublinie odbył się międzynarodowy mecz w boksie olimpijskim w ramach Suzuki Boxing Night, w którym w barwach biało-czerwonych wystąpiło trzech pięściarzy Klubu Bokserskiego Legia. Walki dwóch pierwszych legionistów, zakończyły się porażkami. Jakub Sulęcki w kat. -60kg przegrał z Maksudem Khasmetovem 0:3, a Mateusz Grejber w kat. -67kg z Nabim Isgandarovem. W kat. -86kg świetną, zwycięską walkę stoczył Jakub Straszewski , który pokonał 3:0 Seyida Seyidova. W drugiej rundzie legionista tak mocno trafił Azera, że ten wypluł ochraniacz. - Moje ciosy na korpus go zmęczyły. Ciężej oddychał w trzeciej rundzie i dlatego wygrałem - powiedział Straszewski, który w trzeciej rundzie zapewnił sobie wygraną. Eksperci telewizyjni wskazywali Straszewskiego, jako pięściarza gotowego do boksu zawodowego, który zaprezentował się najlepiej w naszej kadrze. Po wygranej Jakuba z Seyidem, Polacy zapewnili sobie wygraną w meczu z Azerbejdżanem (ostatecznie 10-8).

