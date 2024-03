1-4.03: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 1 marca 2024 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W sobotę o 20:00 przy Łazienkowskiej mecz piłkarzy z Pogonią, na który oczywiście gorąco zapraszamy. Portowcy przyjadą do stolicy pociągiem specjalnym. W niemal tym samym czasie wyjazdowe spotkanie rozegrają koszykarze Legii, którzy walczyć będą o ligowe punkty w Toruniu. W niedzielę zachęcamy do dopingowania futsalistów, którzy o 16:00 zagrają w Wilanowie derbowy mecz z AZS-em UW. Wstęp bezpłatny.



Pierwszy w tym sezonie turniej rozegrają amp futboliści Legii - transmisje na sport.tvp.pl. Pierwszy mecz w I lidze rozegrają Legia Ladies, które przejęły miejsce klubu z Wodzisławia Śląskiego, i czeka je bardzo trudna rywalizacja o utrzymanie na zapleczu ekstraklasy. Spotkanie z Lechem rozegrane zostanie w niedzielę o 14:30 w LTC. Wstęp wolny.



Zawodnicy Legii wezmą udział w mistrzostwach Polski juniorów i seniorów w kick-boxingu w formule kick-light. Zawody odbędą się w sobotę i niedzielę przy ul. Siennickiej 17 w Mińsku Maz.



Tomasz Bartnik i Katarzyna Klepacz startować będą na mistrzostwach Europy seniorów w strzelectwie sportowym w węgierskim Gyor.



Rozkład jazdy:

01.03 g. 20:00 FC Den Haag - Jong Ajax

02.03 g. 12:00 Radunia Stężyca - Olimpia Elbląg

02.03 g. 13:00 Śląsk Wrocław – Legia Warszawa [amp futbol, Wrocław, ul. Oporowska 62]

02.03 g. 16:45 Legia Warszawa - Radomiak Radom [amp futbol, Wrocław, ul. Oporowska 62]

02.03 g. 17:00 Legia II Warszawa - Księżak Łowicz [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

02.03 g. 19:30 Twarde Pierniki Toruń - Legia Warszawa [kosz]

02.03 g. 20:00 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

03.03 g. 09:00 Legia Warszawa - Warta Poznań [amp futbol, Wrocław, ul. Oporowska 62]

03.03 g. 12:00 Legia II Warszawa - Lechia Tomaszów Maz. [III liga][LTC 8]

03.03 g. 14:30 Legionistki Warszawa - Lech/UAM Poznań [piłka nożna kobiet, Orlen I Liga, LTC 6]

03.03 g. 16:00 AZS UW Wilanów - Legia Warszawa [futsal, ul. Wiertnicza 26a]

03.03 g. 16:30 TSP Kuloodporni Bielsko Biała - Legia Warszawa [amp futbol, Wrocław, ul. Oporowska 62]

03.03 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - Podbeskidzie Bielsko-Biała

04.03 g. 19:00 Radomiak Radom - Stal Mielec



Modzież:

Zmagania o punkty rozpoczynają drużyny grające w Centralnej Lidze Juniorów. Z legionistów ligę zagra tylko zespół U17, a drużyną U15, która pojedzie do Berlina, swój mecz ligowy zagra w środę. Pięć najmłodszych drużyn zagra wyjazdowe sparingi z Lechem Poznań.



02.03 g. 10:00 Pogoń Siedlce - Legia U19 (sparing)[Siedlce]

02.03 g. 10:00 KS Łomianki 15 - Legia U9 [Łomianki]

02.03 g. 11:00 Hertha Berlin 09 - Legia U15 [Berlin]

02.03 g. 11:30 KS Ursus 17 - Legia U7 (sparing)[ul. Sosnkowskiego 3]

02.03 g. 12:00 Legia U17 - Jagiellonia Białystok 07 [CLJ U17][LTC 6]

02.03 g. 12:30 Lech Poznań 12 - Legia U12 (sparing)

02.03 g. 14:30 Lech Poznań 13 - Legia U11 (sparing)

02.03 g. 16:30 Lech Poznań 14 - Legia U10 (sparing)

02.03 g. 19:30 Jagiellonia Białystok 08 - Legia U16 (sparing)[Białystok, ul. Instalatorska]

03.03 g. 12:00 Lech Poznań 10 - Legia U14 (sparing)

03.03 g. 12:00 Legia U8 - sparing [ul. Łazienkowska 3]

03.03 g. 12:30 Legia U10 - KS Łomianki 14 [ul. Łazienkowska 3]

03.03 g. 14:30 Lech Poznań 11 - Legia U13 (sparing)