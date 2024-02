Kowalczyk odmówił Legii

Komentarze (12)

Gosc - 1 godzinę temu, *.227.91 Jeden Kowalczyk już był to starczy

Wycior - 37 minut temu, *.vectranet.pl @Gosc : Przydałby nam się teraz i to bardzo tamten Kowalczyk…

Ding - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl "Żałuję, że odrzuciłem ofertę Legii" za 3, 2, 1...

Ole - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Co za mądry człowiek. Ładować się w słabą organizacyjnie polską piłkę, gdy robi się karierę w USA. Jest mądrość.

Kibol - 2 godziny temu, *.chello.pl Legii sie nie odmawia. Popelnil blad, ktory moze zawazyc na calrj jego dalszej karierze. Czy on bylby Legii w ogole potrzebny, to osobny temat.

Maverick - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jednym słowem;Kowalczyk nie dla Legii.

Szkoda bo całkiem niezły grajek jak na ligę.Napewno stanowiłby wzmocnienie.Ale jak odmówił to będzie stratny.Miejsca w Houston nie wywalczy bo już by to zrobił.Za rok skończy pewnie,albo w Wieczystej albo w Niepołomicach albo albo jakaś Nieciecza.

B. - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Maverick : nie do końca. Został zakupiony już po okresie przygotowawczym, dokupiony do już mocnego składu.

W sparingach gra od 1 minuty i najprawdopodobniej był on zakupiony na ten sezon - wiem że w Legii tego się nie planuje ale teoretycznie powinniśmy w grudniu i styczniu kupić zawodników na euro puchary a raczej eliminacje w przyszłym roku (o ile będą).

amper - 2 godziny temu, *.net.pl Całe szczęście niech ten pastuch grzeje ławę gdzie indziej

Roma - 2 godziny temu, *.103.27 Panie Kowalczyk, jestem Panu niezmiernie wdzięczny.

Kobo(L)t - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Czy tylko ja mam wrażenie, że wszystkie pomysły trenera na nowych piłkarzy to murowany nie wypał ? Może lepiej zostawmy transfery Zielińskiemu...

Sobo(L)ew - 2 godziny temu, *.chello.pl @Kobo(L)t: Że co przepraszam?? Komu zostawić?? On jest tak samo dobry w te klocki jak właściciel w byciu prezesem tego klubu a Kosta jak bycie trenerem. To jest porażka na całej linii od właściciela i prezesa przez dyrektora do trenera po piłkarzy.

KAMIL - 3 godziny temu, *.com.pl ufffffffff całe szczęście

