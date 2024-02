Pod lupą LL! - Ryōya Morishita

Wtorek, 20 lutego 2024 r. 14:42 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Po dwóch niezłych wejściach z ławki rezerwowych, szansę od pierwszych minut w spotkaniu z Puszczą Niepołomice otrzymał zimowy nabytek „Wojskowych” Ryōya Morishita. Postanowiliśmy więc wziąć pod lupę występ Japończyka.



Dośrodkowania

Nieźle sobie poczynał Morishita na lewym wahadle. Dynamicznie mijał przeciwników i próbował dośrodkowywać w pole karne. Pierwszą próbę wykonał już na początku meczu, ale piłka nawet nie wpadła w „szesnastk”, tylko wyszła od razu na aut bramkowy. W 20. minucie zagrał przed pole karne do Bartosza Kapustki, ten próbował z pierwszej piłki uderzyć na bramkę strzeżoną przez Oliwera Zycha, ale nieczysto trafił w piłkę. Tuż przed przerwą Japończyk znów próbował swoich sił w dośrodkowaniu, ale piłkę z pola karnego wybili defensorzy Puszczy. Tuż po przerwie miała miejsce najlepsza próba „Moriego” w tym meczu, kiedy to po płaskim dograniu w pole karne, blisko uderzenia był Paweł Wszołek, ale ostatecznie powstrzymał go Michał Koj. Morishita jeszcze dwa razy próbował posłać piłkę w pole karne, ale obie te próby były niecelne i nie stworzyły żadnego zagrożenia pod bramką Zycha.