Marek Popiołek pierwszym trenerem Legii do końca sezonu!

Marek Popiołek, który od 5 lutego prowadził pierwszy zespół koszykarskiej Legii Warszawa jako tymczasowy pierwszy szkoleniowiec, pozostanie na tym stanowisku przynajmniej do końca sezonu 2023/24 - poinformowała oficjalna strona klubu, Legiakosz.com. Pod wodzą Popiołka, który zastąpił Wojciecha Kamińskiego, nasz zespół po wygranej w Lizbonie ze Sportingiem przypieczętował awans do 1/4 finału FIBA Europe Cup, a w ostatni weekend w Sosnowcu sprawił sporą niespodziankę, w efektownym stylu zdobywając drugi w 95-letniej historii naszego klubu - Puchar Polski. Marek Popiołek przyszedł do Legii przed rozpoczęciem obecnego sezonu i pełnił funkcję asystenta Wojciecha Kamińskiego. Po ligowym meczu ze Stalą, Marek objął tymczasowo funkcję pierwszego trenera, a jego dotychczasowy bilans w tej roli to 4 wygrane i 1 porażka. Najbliższe ligowe spotkanie Legia rozegra 2 marca w Toruniu. Aktualnie nasz zespół zajmuje 8. miejsce w tabeli Orlen Basket Ligi, a w pierwszej połowie marca czeka nas również walka o półfinał FIBA Europe Cup z hiszpańskim Bilbao Basket. Nowemu trenerowi życzymy powodzenia!

OMG - 2 godziny temu, *.aster.pl Kolejny polonista w Legii... Co za czasy. odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Panie Marku, powodzenia i jazda z tym bilbao !!!! odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jak dla mnie ten sukces najbardziej należy sie koszykarzom, a trener to i tak tło dla zawodników. Jakby za jakcsona przyszła jakaś ślamazara to i najlepszy coach by nie pomógł. Popiołek na ławce natomiast przyniosl szczescie na pewno i dobrze że przedłuzamy kontrakt do konca sezonu. odpowiedz

