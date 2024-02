Zapowiedź meczu

Być albo nie być w europucharach

Czwartek, 22 lutego 2024 r. 07:01 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W czwartkowy wieczór na własnym stadionie Legia zagra z Molde FK o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. W pierwszym spotkaniu obydwu zespołów górą byli Norwegowie, którzy wygrali 3-2. W rewanżu "Wojskowi" muszą więc wygrać. Zważając na ostatnie rezultaty, na pewno nie będzie to łatwym zadaniem.