Kulisy zdobycia przez Legię Pucharu Polski (VIDEO)

Wtorek, 20 lutego 2024 r. 18:12 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zdobycie przez koszykarską Legię Pucharu Polski podczas turnieju w Sosnowcu było sporą niespodzianką, ale i olbrzymim wydarzeniem dla naszego klubu - to wszak dopiero drugi krajowy puchar w 95-letniej historii koszykarskiej Legii Warszawa. Legioniści byli skazywani na szybkie pożegnanie się z turniejem - wszak ostatnio przegrali mecze ze wszystkimi rywalami, z którymi później zmierzyli się w turnieju finałowym. Na dodatek w ostatnich latach Legia ani razu nie zdołała wygrać meczu ćwierćfinałowego...



Życie pisze jednak niesamowite scenariusze. Koszykarze Legii zagrali w Sosnowcu trzy fantastyczne mecze, każdy z nich wygrywając w pełni zasłużenie i wysoko. Ten triumf to olbrzymi sukces ekipy, którą dwa tygodnie wcześniej przejął dotychczasowy asystent, Marek Popiołek. Zapraszamy do obejrzenia obszernej relacji video z tego wyjątkowego wydarzenia, które zapadnie w naszej pamięci na lata.