Koszykówka 3x3

Legia zajęła 2. miejsce w Lotto 3x3 Lidze

Sobota, 24 lutego 2024 r. 17:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Arenie Sosnowiec rozegrano turniej finałowy drugiej edycji Lotto 3x3 Ligi, w którym wystąpił zespół Legii 3x3. Legioniści zajęli 2. miejsce, w finale przegrywając ze Spójnią Stargard. Rok temu byli triumfatorem tych rozgrywek. W 1/4 finału pewnie pokonali Śląsk Wrocław 21-13. W półfinale zmierzyli się z Anwilem Włocławek, z którym wygrali 22-14.









Legioniści awans do finałów zapewnili sobie już we wrześniu. Rywala ćwierćfinałowego poznaliśmy w piątkowy wieczór - został nim czwarty zespół drugiego turnieju kwalifikacyjnego, Śląsk Wrocław. Legia do finałów przystąpiła z jedną wymuszoną zmianą w składzie względem turnieju wrześniowego - Piotra Robaka zastąpił Jacek Gwardecki. Ponadto w naszych barwach wystąpili Arkadiusz Kobus, Krystian Koźluk i Michał Wojtyński.



Śląsk w ćwierćfinałowym spotkaniu wystąpił w składzie: Oskar Hlebowicki, Tobiasz Dydak, Jakub Bereszyński, Daniel Soroka. W półfinale Anwil grał w składzie: Paweł Krefft

Stefan Marchlewski, Paweł Pawłowski i Mateusz Stawiak, a finałowy przeciwnik - Spójnia: Dominik Grudziński, Maksym Kołodziej, Oliwer Korolczuk, Piotr Poziemski.



Wyniki:



1/4 finału:

Legia 3x3 21-13 Śląsk Wrocław

Anwil 3x3 22-14 Trefl Sopot 3x3

Stal 3x3 20-21 Spójnia Stargard

Arka Gdynia 18-21 MKS 3x3 Dąbrowa Górnicza



Półfinały:

Legia 22-14 Anwil

Spójnia 21-16 MKS Dąbrowa Górnicza



Mecz o 3. miejsce Anwil 21-17 MKS Dąbrowa



Finał: Legia 3x3 20-21 Spójnia Stargard



